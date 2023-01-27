Чем интересен отдых в Северном Приэльбрусье

Экопарк «Долина Нарзанов» – уникальный круглогодичный бальнеологический курорт. Расположен на высоте 1300 метров над уровнем моря, на северных склонах Эльбруса. По количеству, составу и свойствам минеральных источников территория не имеет аналогов в мире. Экопарк обладает удивительным по красоте природным ландшафтом и целебным горным климатом.

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Поэтому зимой в России стоит отправиться на Северный Кавказ, чтобы увидеть снежные склоны северного Приэльбрусья, окаменевших Нартов героев эпоса, испить воды из серебряного источника. Еще в прошлом веке на этом месте были построены домики для отдыхающих. Но в начале 2000-х все пришло в запустение. А сейчас Долину не узнать – она превратилась в экопарк протяженностью несколько километров. Место обустроили так, чтобы не нарушать красоту окружающей природы. Здесь нет многоэтажных зданий, постройки вписываются в горный пейзаж. В строительстве использовали только натуральные материалы – камень и дерево. Есть все удобства: горячая вода, интернет, мангал и баня.

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Река Хасаут протекает по территории Долины. Место рыбное. В реку каждый год выпускают десятки тысяч мальков кавказской форели. Зрелище завораживает. Пока вся рыба не ушла на глубину, туристы пытаются успеть загадать желание. Есть такое поверье, что оно обязательно исполнится.

Рыба имеет темноватый окрас, с черными и красными пятнами. Ручьевую форель сложно спутать с другими видами осетровых. Буквально каждый малек должен попасть в богатую кислородом горную реку. За этим следят специалисты. А прежде чем вернуться сюда на нерест, рыба должна проделать немалый путь.

Форель теперь в реке плавает буквально косяками. Ловить ее категорически запрещено. В ущелье нет доступа и браконьерам за счет того, что река защищена высокими скалами с двух сторон.

А ведь еще четыре года назад здесь уже не было ни одной рыбы. Идеей восстановления популяции форели загорелся молодой предприниматель Хасан Ажахов. Говорит, место редкое не только по красоте, но, и природным ресурсам. В Долине Нарзанов запрещена и охота. Поэтому постепенно в ущелье возвращаются и дикие звери: медведь, рысь, косуля. Животные когда-то покинули эти места также – из-за браконьеров.

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Горы в Долине нарзанов – окаменевшие тела великанов Нартов, так гласит легенда. Когда-то они жили здесь: огромные, добрые. Великаны и сердца имели большие. Однажды в долине поселились люди. Вместе с ними пришли и пороки: гнев, зависть, жадность и лень. Предводитель Нартов, могучий Махо, целыми днями ломал голову, пытаясь помочь новым жителям долины. Наконец Махо решил оградить людей от пороков собственным телом. Бросил прощальный взгляд на родной дом и с удивлением увидел, как другие Нарты подошли к нему, встали в плотный ряд. Крепко обхватили друг друга за сильные могучие плечи и превратились в гряду этих высоких гор.

Такова красивая легенда появления Долины нарзанов. Прощальные слезы Нартов пробились сквозь толщи этих скал в виде источников минеральной воды.

Более 20 источников нарзана пробивают дорогу сквозь скалы и ледники Эльбруса и выходят практически в одном месте. Редкое зрелище! Вода в источниках разная по составу. Каждый родник с минеральной водой имеет сертификат качества. Такого скопления источников в одном месте нет пока нигде в мире.

Есть и совершенно уникальный, в котором содержатся ионы серебра. Вода по антибактериальным свойствам сильнее пенициллина. При этом она не убивает полезную микрофлору кишечника. В народе ее еще называют живой. Говорят, если умывать лицо серебряной водой в течение недели – можно омолодиться. В «холодный кипяток нарзана», как называл Лермонтов здешнюю воду, можно окунуться. Но делать это лучше летом в специальных купелях под открытым небом.

В Долине нарзанов можно отведать блюда национальной кухни кабардинцев и балкарцев: хичины, далян, лакумы с сыром. Кстати, горский сыр разрешен при любой диете. Он содержит только белок из натурального молока, поэтому легко усваивается. Предлагают еще курицу, тушеную в сметане – гедлибже, и баранью печень – жаурме. Шеф-повар Марат Динаев в маринад для мяса обязательно добавляет воду из серебряного источника. В этом секрет приготовления сочной и мягкой баранины.

Парковая зона имеет протяженность порядка трех километров. Она представляет собой терренкур – место для лечебной ходьбы. А высота 1300 метров над уровнем моря – оптимальная для людей с сердечной недостаточностью. Ну и можно просто гулять, дышать свежим воздухом в окружении гор. Дорога для новичков нелегкая. Идти лучше не спеша, наслаждаясь видами каньонов и гротов. Справа – обрыв, местами глубина до 30 метров. Внизу – река Хасаут. Но бояться не стоит: путь на всем протяжении огорожен. Повсюду удобные скамейки, биотуалеты, семь мостов.

Достопримечательностей в Долине нарзанов много. Например, отверстие в одной из скал имеет размеры с трехэтажный дом. Солнце на закате спускается как раз к скале, ее называют горой плодородия Гуашэ. В зимнее время к ней сложно подняться. Зато летом здесь можно увидеть много паломников. Люди верят, что Гуашэ помогает исцелить многие болезни, а бездетным дарит надежду на рождение сына или дочки.

В этом сезоне на территории экопарка «Долина Нарзанов» открыли профессиональную трассу для тюбинга. Бугельный подъемник перемещает отдыхающих прямо на ватрушках, поднимает их на высоту 100 метров. Дальше – скорость и виражи до самого финиша. Главное – держаться крепче, говорят подруги из Ессентуков. Чтобы смартфон не вылетел и обувь не потерялась. Зима или лето – теперь не имеет значения. Кататься на ватрушках здесь можно круглый год. Семейная тюбинговая трасса рассчитана на подростков и взрослых. Она еще и самая длинная на Кавказе: ее протяженность – почти полкилометра.

Для детей построили отдельную зону для катания. Тюбинговая трасса безопасна – российские инженеры проект рассчитали до мелочей.

В экопарке можно и культурно отдохнуть. Теперь здесь работает постоянная экспозиция – галерея под открытым небом. Живописные картины посвящены нартскому эпосу. Рядом с нарзанными источниками появился барельеф Лермонтову. Автор, местный скульптор Руслан Тхазаплижев, несколько лет изучал наследие поэта. Говорит, образ Михаила Юрьевича – один из самых сложных для изображения.

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