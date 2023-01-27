Чем знаменита Куршская коса в Калининграде: видео

Куршская коса – вытянутый песчаный полуостров, разделяющий собой Балтийское море и Куршский залив. Также коса выступает связующим звеном между калининградским городом Зеленоградск и литовским Клайпеда. Тем самым выходит, что часть Куршской косы принадлежит России, а часть – Литве.

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @rizhik_fit опубликовала на своей странице видеоролик, в котором перечислила основные факты, благодаря которым Куршская коса известна по всему миру и является всемирным наследием ЮНЭСКО.

"Рамблер" собрал для вас еще некоторые удивительные, но чуть менее известные факты об этом месте.

Куршская коса считается полуостровом, потому что в районе Клайпеды протекает пролив, соединяющий Балтийское море и Куршский залив. По нему суда проходят в залив и обратно. Особые микроклиматические условия и ландшафт косы способствуют процветанию там необыкновенного биологического разнообразия. Только на косе можно встретить сразу и сосновые леса, и песчаные дюны, и поля лишайников, и березняки. Коса является миграционным путем большого количества птиц. Зачастую среди них встречаются очень редкие и исчезающие виды. В национальном парке "Куршская коса" существует старейшая станция кольцевания птиц. Это полевой стационар, где следят за миграционным состоянием птиц. Именно на территории Куршской косы расположен знаменитый "танцующий лес", в котором стволы сосен причудливым образом изогнуты и наклонены. Это одно из самых популярных мест для создания красивых фотографий на косе.

Основные факты о Куршской косе смотрите в видео.