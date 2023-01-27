Дмитров в 2022 году посетили почти 1,7 млн туристов

Туристы смогли побывать в Дмитровском музее-заповеднике, который включает в себя 12 зданий и несколько культурных объектов.
На протяжении прошлого года Дмитровский городской округ посетили порядка 1,7 миллиона туристов. При этом в период новогодних праздников путешествовать туда отправилось около 75 тысяч человек, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
В ведомстве отметили, что особой популярностью среди туристов пользовались зооферма «Шихово», парк «Березовая роща», ферма «Российские альпаки», а также экскурсии по различным достопримечательностям.
Помимо этого, туристы смогли отправиться на экскурсию в Дмитровский музей-заповедник, который включает в себя 12 зданий и несколько культурных объектов. Также у путешественников была возможность посетить разнообразные кафе и рестораны, в которых представлено меню с русскими и другими блюдами.