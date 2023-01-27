За что туристы полюбили Нижегородскую область

Нижегородская область заняла почётное место в национальном туристическом рейтинге. Наш регион пропустил вперёд только курортные города и столицы. Если год назад мы заняли в рейтинге девятое место, то в этом году переместились сразу на шестое. Впереди оказались только курортные Краснодарский край и Крым, а также Московская область, Москва и Санкт-Петербург. До этого нас обгоняли Приморский и Алтайский края, а также Татарстан.Но в этот раз Нижегородская область уверенно подвинула и Казань, и леса, и заповедники Алтая.

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«Эксперты отметили, что свою роль в прогрессе нашего региона сыграла реализация ряда проектов 800-летия, – прокомментировал губернатор Глеб Никитин. – Туристов стали привлекать и малые города Нижегородской области».

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И это действительно так. По словам представителей туристической сферы, путешественники со всей страны едут в наш регион, чтобы полюбоваться красивыми местами.

«Туристы из других городов спрашивают групповые туры в Семёнов, Арзамас, Городец, а ещё много запросов на Дивеево, – рассказала турагент Наталья Красильникова. – А в последнее время появились запросы на конкретные места – озеро Светлояр, усадьбы и монастыри в разных районах региона. А в самом Нижнем Новгороде топ мест не меняется: это кремль, Большая Покровская, канатная дорога, Нижегородская ярмарка».

По словам экспертов, с каждым годом туристов в Нижегородской области становится всё больше. Это подтверждают и цифры.

«По сравнению с летним сезоном 2021 года рост туристско-экскурсионного потока составил около 5 процентов, при этом загрузка отелей выросла на 7 процентов (летом 2021 года она составляла в среднем 75 процентов, летом 2022 года – 82 процента)», – сообщили нам в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области.

В итоге прошедшим летом Нижегородскую область посетили порядка 1 132 000 туристов. Это даже больше, чем когда Нижний Новгород праздновал 800-летие.

«Этим летом у нас был полный ажиотаж, мест в гостинице не было в течение полугода, всё было забронировано вперёд, – рассказала нам администратор отеля в Советском районе Оксана Климова. – Туристы, которые приезжали к нам летом, рассказывали, что не могли найти мест не только в гостиницах, но даже арендовать квартиры посуточно было непросто!»

Это и понятно. Во-первых, закрытые границы. Во-вторых, выросшие цены на туры. В итоге многие туристы решили вопрос тем, что поехали путешествовать по городам страны.Тем более, что Нижнему Новгороду было что предложить в этом плане. Красивые места, множество фестивалей и концертов, речные прогулки.

«Рейтинги – не самоцель, – отмечает Глеб Никитин. – Но составители этого рейтинга проделали большую работу по анализу массивов данных и взаимодействию с экспертами. На их выводы можно опираться в дальнейшем. Важно, что мы сохранили динамику развития и после 800-летия».

По словам главы региона, это тот смысл, который власти закладывали в юбилейные проекты, – преобразования должны продолжаться.