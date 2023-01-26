"Аэрофлот" в 2022 году увеличил перевозку пассажиров на внутренних линиях

Авиакомпания "Аэрофлот" в 2022 году увеличила перевозки пассажиров внутри России на 7,6%, до 16,7 млн. Об этом говорится в сообщении компании. При этом по итогам четвертого квартала перевозчик обслужил 3,5 млн пассажиров, что сопоставимо с результатами четвертого квартала 2021 года.

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"Операционные результаты 2022 года и их динамику относительно прошлых периодов необходимо рассматривать в контексте влияния на них факторов внешней среды - внешнеполитической обстановки и ограничений на полеты. <…> Авиакомпания "Аэрофлот" в 2022 году увеличила перевозку пассажиров по внутренним воздушными линиям на 7,6%, до 16,7 млн человек, пассажирооборот компании на внутренних линиях за этот период вырос на 30,3% и составил 41,8 млрд пассажиро-километров", - отмечается в сообщении.

Занятость пассажирских кресел увеличилась за год на 4,7 п. п., до 83,7%.

"В четвертом квартале 2022 года авиакомпания на внутренних линиях перевезла 3,5 млн пассажиров, что сопоставимо с четвертым кварталом 2021 года. При этом пассажирооборот вырос на 17,4%, до 8,5 млрд пассажиро-километров, а занятость пассажирских кресел на внутренних линиях возросла на 5,1 п. п. и достигла 84,4%", - добавили в компании.