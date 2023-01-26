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22 минуты назад

Между Крымом и Херсонской областью запустят три новых автобусных маршрута

ТАСС

Три новых автобусных маршрута откроются с 1 февраля между Крымом и Херсонской областью, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Между Крымом и Херсонской областью запустят три новых маршрута
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

"На 1 февраля запланировано открытие трех новых автобусных маршрутов между Республикой Крым и Херсонской областью", - написал он.

Так, маршрут из Ялты в Геническ пройдет через Алушту, Симферополь и Джанкой. При этом организован отдельный маршрут между Джанкоем и Геническом. Еще один маршрут свяжет Симферополь и Скадовск. Автобус проследует через Первомайское, Красноперекопск и Армянск.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2022 года планировалось возобновить железнодорожные пассажирские перевозки между Симферополем, Херсоном и Мелитополем. Однако из соображений безопасности это было отложено. С июля в Херсонскую и Запорожскую области из Крыма ходят рейсовые автобусы.

Отдых в России,Сергей Аксенов,
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