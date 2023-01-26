Энотуризм в Дагестане: что, где, почем

— Энотуризм — это экскурсии, дегустации и покупка вина непосредственно на самом производстве, — рассказывает гид, член Дагестанского отделения Русского географического общества Таисия Алибутаева. — Винный туризм я бы назвала одной из разновидностей гастрономических путешествий. Люди отправляются в путь не только ради пейзажей, архитектурных достопримечательностей и исторических памятников, но и для того, чтобы познакомиться с гастрономическими традициями, национальной кухней и вином нашего региона. Я уверена, что энотуризм откроет нашу республику для многих гостей совершенно по-новому.

Фото: Это Кавказ Это Кавказ

ДЗИВ: экскурсия в прошлое

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В Дагестане работают несколько крупных предприятий, производящих алкоголь. Большая часть из них сосредоточена в Дербенте: климатические условия на юге очень благоприятны для виноградарства.

— У нас в городе проводят экскурсии на двух предприятиях — это Дербентский завод игристых вин (ДЗИВ) и Дербентская винодельческая компания. Заводу игристых вин около 130 лет, экскурсия на это предприятие, можно сказать, путешествие по времени. Туристы сначала знакомятся с технологией изготовления вина в цехах, а потом их ждет погружение в прошлое и дегустация в погребе XIX века. Тридцать лет назад на территории завода были найдены старинные подвалы. Сегодня они стали чуть ли не музейным объектом. Там хранится вино, проводятся дегустации. Но для историков остается загадкой, кто и когда их построил и кому они принадлежали. Архитектурные особенности помещения, определенная температура, дубовые бочки — все это придает особый вкус и аромат вину. Именно в таких условиях хранили вино в прошлом, — объясняет гид.

Экскурсии на ДЗИВ проводят пять дней в неделю — в 13 и 15 часов. В субботу — по мере формирования групп, не меньше 5 человек. Стоимость 1300 рублей, сюда входит дегустация восьми видов вин.

Дербентская винодельня: немного Италии в Юждаге

— Если ДЗИВ — это погружение в традиции, историю и атмосферу, то Дербентская винодельческая компания — это современные технологии. Виноградники предприятия занимают тысячу гектаров, в будущем планируют расширяться. Здесь работают специалисты высокого уровня — энологи и виноградари из Италии. Благодаря их опыту на заводе создают отличное вино. И в плане качества, и в плане цены, — отмечает Алибутаева.

Чтобы попасть сюда на экскурсию, необходимо заполнить специальную форму на сайте компании, выбрать день и время. Группы собираются от 5 до 16 человек. Длительность экскурсии — полтора часа. За это время гиды винодельни покажут и расскажут все о своем производстве, а в конце туристов ждет дегустация пяти видов вин. Возрастное ограничение — 14+. Стоимость — 800 рублей на человека.

И, конечно, можно купить вина по хорошим ценам в фирменных магазинах этих и других предприятий. Некоторые магазины предоставляют услугу — доставку своей продукции до адресата в другие города с помощью транспортных компаний.

Джалган: свадьба с видом на плантацию

Помимо производственных экскурсий туристам доступны и дополнительные услуги. Например, можно заказать обед на горе Джалган — посреди виноградников. А в сезон можно поучаствовать в сборе урожая.

— Виноградники — это не только место для прогулки и дегустации вина. Здесь можно устроить обед, заказать профессиональную фотосессию и даже провести свадебную церемонию. Конечно, об этом надо договариваться заранее, — говорит Таисия.

Плантации на Джалгане принадлежат Дербентской винодельческой компании, договариваться о поездке можно на предприятии. Прайса на сайте пока нет, но, по словам Таисии, экскурсия с выездом на виноградники и дегустацией вина обойдется как минимум в 5 тысяч рублей на человека.

Геджух: графские подвалы

В 25 километрах от Дербента находится село виноградарей Геджух, где когда-то располагалось удельное имение царского наместника графа Иллариона Воронцова-Дашкова. В селе сохранились винные погреба, построенные по его указанию в конце XIX века.

По словам Таисии Алибутаевой, граф был в этих краях лишь однажды, вместе с приятелем из Франции. Именно француз и отметил идеальные условия для выращивания винограда. Воронцов-Дашкевич обзавелся здесь землей, заложил виноградники, построил винокурню и хранилище. Вино отсюда поставлялось в Санкт-Петербург.