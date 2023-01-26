Алтайский край восстановил турпоток

В Алтайском крае туристическая отрасль в прошлом году окончательно преодолела последствия ковидных ограничений двух предыдущих лет. Турпоток в регион восстановился, а объем оказанных туристических услуг существенно превысил допандемийные показатели. В регионе надеются, что при должной господдержке вклад туристической отрасли в экономику края будет расти и дальше.

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По предварительным данным, за одиннадцать месяцев прошлого года турпоток в Алтайском крае составил 1,8 миллиона человек, что на четыре процента больше, чем за аналогичный период 2021-го. Примерно 50-60 процентов потока составили туристы, зарегистрированные в коллективных средствах размещения, 30-35 процентов пришлось на экскурсантов, которые посещают мероприятия, музеи, выставки и еще около 10-15 процентов - это неорганизованные отдыхающие.

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- В 2022-м спрос на отдых на Алтае полностью восстановился, и по итогам года турпоток будет на уровне доковидных показателей, когда в регионе регистрировалось больше двух миллионов туристов ежегодно, - отметили в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

- О полном восстановлении отрасли говорит также существенный рост объема предоставленных туристических услуг, - подчеркнул начальник управления Евгений Дешевых. - За десять месяцев их было оказано на 7,9 миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Такое увеличение связано не только с инфляционными процессами, но и с ростом спроса на отдых в регионе. Доходы предприятий туристической отрасли, соответственно, тоже вырастут, и мы ожидаем, что по итогам года большинство из них окажется с прибылью.

На тридцать процентов вырос и объем частных инвестиций, направленных на строительство новых и расширение действующих туробъектов и средств размещения. По итогам девяти месяцев 2022 года в развитие туристской инфраструктуры в регионе бизнес вложил более 1,4 миллиарда рублей. Основной объем капиталовложений приходится на крупные турплощадки - ОЭЗ "Бирюзовая Катунь", строящийся курорт "Белокуриха Горная" и игорную зону "Сибирская монета".

Так, резиденты особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" за девять месяцев направили 550 миллионов рублей и ввели в эксплуатацию дополнительно 600 мест размещения. Так что в этом году в ОЭЗ начнут принимать отдыхающих два новых крупных туристических комплекса - "Алтика-Алтай" и "Гранд шале Алтай".

- А в "Белокурихе Горной" во второй половине этого года будет введен в эксплуатацию гостиничный комплекс премиум-класса с клиникой превентивной медицины "Гранд-Крио Алтай", - сообщил Евгений Дешевых. - Основные объекты комплекса возведены - главный корпус, двадцать шале, ресторан. Изначально инвестор планировал вложить 400 миллионов, но инвестиции уже превысили миллиард рублей. Кстати, этот инвестор стал резидентом "Бирюзовой Катуни" и планирует построить такой же комплекс в особой туристической зоне. Еще один крупный проект в "Белокурихе Горной" пока в стадии разработки - группа компаний "Азимут" взялась за строительство гостиничного комплекса уровня "пять звезд" стоимостью около трех миллиардов рублей. Это будет третий пятизвездочный отель в Алтайском крае. Первый - "Заречье" - открыли несколько лет назад в Барнауле, а второй - готовящийся к вводу "Гранд-Крио Алтай".

Компания "Азимут" также приобрела земельный участок в самой Белокурихе, где планирует построить современный санаторий. Кроме того, руководство действующего белокурихинского санаторно-курортного комплекса "Алтайвест" предложило проект увеличения номерного фонда за счет строительства двух новых корпусов на 440 мест размещения. А в игорной зоне хотя и нет пока новых резидентов, но у единственного инвестора "Сибирской монеты" большие планы по ее развитию. "Компания взяла льготный кредит через Ростуризм и намерена построить три отдельно стоящие гостиницы с игровыми слот-залами, спа-комплексом, а также несложные горнолыжные трассы, так сказать, "у дома". Общая стоимость проекта оценивается в четыре миллиарда рублей", - отметили в краевом управлении по туризму.

- Серьезные частные инвестиции мы привлекаем именно на те площадки, которые развиваем на принципах государственно-частного партнерства, - подчеркнул Евгений Дешевых. - Так, с 2020 года власти Алтайского края направляют средства нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на развитие региональной туристской инфраструктуры. Это и кешбэк, и гранты на создание новых турмаршрутов. Профинансировано строительство двух дорог в "Белокурихе Горной" общей стоимостью почти миллиард рублей. Дорогу на гору Мишина мы сдали в эксплуатацию в 2021 году, а на гору Глухариную - в декабре 2022-го. В прошлом году привлекли около 70 миллионов рублей на обустройство пляжей и национальных турмаршрутов. Есть у нас и своя региональная программа по развитию туризма, где также предусмотрена поддержка. Ее объем в 2022 году достиг 960 миллионов рублей. Эти средства идут на создание поддерживающей инфраструктуры, гранты, субсидии, меры по продвижению регионального турпродукта. В прошлом году такую поддержку получили почти полмиллиона представителей турбизнеса в Алтайском крае.

А как у соседей?

В Республике Алтай создадут министерство туризма. По словам главы региона Олега Хорохордина, для этого не потребуется увеличение штатной численности госслужащих, ведомство сформируют за счет оптимизации действующих министерств и комитетов, а также аппарата главы и правительства республики. "Никаких дополнительных нагрузок на бюджет Республики Алтай быть не должно", - заявил Олег Хорохордин. При новом министерстве организуют Общественный совет, куда войдут представители турбизнеса, экологи, общественные деятели.

Кроме того, на состоявшемся накануне совещании, посвященном предварительным итогам работы туристической отрасли региона в 2022 году, Олег Хорохордин назвал важной задачей создание "Кодекса туриста" для того, чтобы гости знали и соблюдали правила поведения на территории республики, относились с уважением и учитывали историю, обычаи, традиции и верования народов Горного Алтая.