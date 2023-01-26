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26 января

На Курилах в 2023 году откроются малые туристические круизы между островами

Газета.Ruиещё 1

Власти Сахалинской области намерены добиться увеличения длительности пребывания туристов на Курилах за счет развития малых круизов между островами. В текущем году должны запустить два судна экспедиционного класса. Об этом рассказал ТАСС министр туризма региона Артем Лазарев.

На Курилах откроются малые туристические круизы между островами
Фото: Газета.руГазета.ру

24 января президент страны Владимир Путин во время совещания с правительством отметил, что необходимо уделять внимание развитию туризма на Курильских островах, на Камчатке и в Приморье. Глава государства указал, что это уникальные туристические маршруты.

Лазарев добавил, что необходимо раскрытие природного потенциала Курильских островов — уникальной экосистемы за счет создания новых туристических маршрутов.

В летний сезон 2022 года на островах заполняемость гостиниц была 98%. На ближайшие три года перед властями региона стоит задача вдвое нарастить номерной фонд.

Развитие Курильских островов находится в числе приоритетов правительства региона. В марте прошлого года вступил в силу новый преференциальный налоговый режим для компаний, которые занятый проектами на Курилах. Это должно помочь построить промышленные производства и создать туробъекты.

Ранее на Курилах до конца 2022 года планировали собрать 2,5 тыс. модульных гостиничных номеров.

Отдых в России,Владимир Путин,
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