Где искать Музей Греха в России

Какие ассоциации возникают в голове при упоминании слова «грех»? Этим вопросом задался собиратель коллекции уникального музея в Тамбове. Подробнее о нем читайте в материале «Рамблера».

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Врач-патологоанатом и краевед Юрий Щукин решил собрать наглядную экспозицию последствий человеческих грехов. Он работал во Второй городской больнице Тамбова. Со временем врач стал коллекционировать интересные случаи из своей медицинской практики. Необычной идеей увлеклись и коллеги Щукина. И совсем скоро коллекция стала занимать целое помещение в морге больницы. А 19 июня 2004 года в День медика открылся Музей Греха.

Кадр из видео

Кстати Музей Греха нашел свое место в одном из интереснейших исторических зданий – когда-то в нем был институт благородных девиц.

Что вообще посетители могут увидеть в экспозиции? Собрание препаратов – заспиртованных человеческих органов и конечностей, которые иллюстрируют разделы по гистологии и патанатомии. У каждого экспоната есть своя оригинальная история, связанная с тем или иным человеческим прегрешением. Например, пристрастием к наркотическим веществам, алкоголю, табакокурению, похоти. Поэтому Музей Греха нередко называют тамбовской кунсткамерой и оплотом пропаганды здорового образа жизни.