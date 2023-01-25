Сколько стоит премиальный отдых в России

Конечно, никто не мешает российскому туристу при деньгах бронировать отели в Дубае или Хорватии уже сейчас. Но обстановка в мире такова, что никто не знает, будут ли доступны привычные направления хотя бы через месяц. Волей-неволей туристы смотрят варианты в России.

Фото: BFM.RU BFM.RU

Летом душа, как правило, требует моря. Business FM обзвонила премиальные отели «пять звезд» и спросила про цены и наполнение номеров, а также о том, есть ли повышенный спрос на раннюю бронь. А заодно узнала, сколько сейчас стоит номер на двоих на 14 ночей по системе «все включено», если бронировать на июнь-июль. Вот что рассказали в Radisson Collection Paradise Resort & Spa в Сочи:

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«У нас давно открылось лето к продаже. Единственное, у нас есть закрытый период — с 20 мая по 13 июня включительно: будет крупное мероприятие проходить в Сочи, отель будет выкуплен. Тариф «полный пансион» (завтрак-обед-ужин, алкоголь не включен) — 41,4 тысячи рублей в сутки. У нас бронирование стандартных номеров не требует предоплату — что через сайт, что напрямую из отеля. То есть вы бронируете, приезжаете, оплачиваете проживание в отеле. Если будет потом рост цен, а он будет, за вами цена уже закреплена».

Если не у моря, то пятизвездочные отели можно найти неподалеку — на той же Красной Поляне. Москвичка Олеся отдыхает с семьей в премиум-отеле Rixos. Приезжает уже четвертый год: всегда много народу и высокие цены — после Нового года они только растут. А к лету, в пиковый сезон, ценники вырастут еще больше. Но и сейчас вполне неплохие, рассказывает Олеся:

«Он нам обошелся при раннем бронировании в ноябре в 170 тысяч рублей за сутки. Неделю назад эти же номера категории «пять звезд» с видом на горы стоили в 2,5 раза больше, около 370 тысяч рублей за одну ночь. Чем нам нравится Rixos, мы ездим с детьми, здесь очень большие номера. Отель заполнен полностью, и через две недели сюда вообще будет уже не попасть. Цены в магазинчиках, в ресторанах московские. Когда ты идешь на завтрак, перед тобой шампанское, икра в маленьких ложечках».

Если в Сочи есть с десяток пятизвездочных отелей, то в Крыму на слуху одно или два названия. Но свои завлекающие акции и повышенный спрос на ранние бронирования есть и здесь. Вот что Business FM сообщили в отеле Mriya Resort & Spa:

«У нас сейчас на лето как раз выгода в 30%: горячее предложение «Жаркое лето». Финские кедровые соляные сауны, турецкий хаммам уже входят в стоимость размещения. Есть открытый бассейн, есть закрытый. Пляж у нас на летний период комфортный, оборудованный, на его территории имеются и бары, и рестораны. Дегустационная башня 45 метров. Категория «семейный люкс» — это комфортный двухкомнатный вариант площадью 78 квадратных метров. В каждом номере имеются видовые балконы. Стоимость размещения при трехразовом питании во флагманском ресторане — 475,3 тысячи рублей. Это за 14 ночей. В эту стоимость уже дополнительно включена санаторно-курортная программа — японский сад, винный парк».

К слову, если нужно море, но не в России, и при этом хочется быть уверенным, что летом туда можно будет добраться, стоит присмотреться к Абхазии. Агрегаторы говорят, что здесь есть только три пятизвездочных отеля, но это внутренние метрики: российский турист «пять звезд» в Абхазии может принять и за «три звезды». Business FM поговорила с представителем одного из премиальных абхазских отелей Amza Park Hotel. Цены здесь на порядок другие:

— Питание, которое вы выбираете по системе «шведский стол», — трехразовое или только на базе завтраков. Парковка, бассейн, тренажерный зал. Одна сероводородная ванна в сутки на человека в течение всего периода проживания. Если это июль, весь месяц стоимость будет 16,5 тысячи рублей в сутки. Номер с балконом, комфортабельный, в нем есть все необходимое для проживания.

— Какой дедлайн? Сколько у меня есть времени подумать?

— Я думаю, что до середины февраля у вас будет время подумать. Также у нас актуально раннее бронирование: это скидка 15% с учетом предоплаты в 30%, но она актуальна только от десяти ночей.