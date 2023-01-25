Ждать ли снижения цен на туры по России

Минфин согласовал предложение Минэкономразвития обнулить НДС для туроператоров по внутреннему и въездному туризму. Решение было принято в ходе совещания президента с членами правительства. Налог будет отменен с 1 января текущего года до июля 2027-го, в соответствии с окончанием льготного периода для гостиничного бизнеса.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Это огромная победа, - сказал корреспонденту TourDom руководитель компании АЛЕАН Илья Уманский. - Мы очень благодарны МинЭку и лично Максиму Решетникову, Минфину, президенту, за внимание к проблеме».

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Воспользоваться льготой смогут только наиболее крупные туроператоры, формирующие туры по России, так как именно они платят НДС. Этот налог ставил их в неравное положение с большими гостиницами - плательщиками НДС, которым государство предоставило подобную льготу. С 1 июля 2022, как только отели начали ее применять, финансирование налога на стоимость турпродукта ложилось на плечи их партнеров, работающих по обычной системе налогообложения. Отметим, что такое неравенство возникало лишь в случае сотрудничества с крупными объектами размещения.

«Избыточная фискальная нагрузка не позволяла развивать бизнес и способствовала “измельчанию” рынка, поскольку туроператоры по внутреннему туризму могли существовать только на упрощенной системе налогообложения. При переходе на общую систему налогообложения их деятельность становилась нерентабельной», - говорит Илья Уманский. Туроператоры были вынуждены повышать цены или терпеть убытки.

«Для пакетных туров ситуация была очень кривая, - подтверждает руководитель компании «Свой Тур» Сергей Войтович. – Поэтому обнуление ставки НДС для федеральных туроператоров - это не просто положительная новость, а суть работы».

«По экспертным оценкам, примерно 25-30% поездок по стране совершается с помощью туроператоров, - написал в своем телеграм-канале член общественно-экспертного совета нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Алексей Кожевников. - Интересное наблюдение - пакетные туры сейчас зачастую оказываются дороже, чем приобретение компонентов тура по отдельности. В противном случае туркомпании вынуждены работать себе в убыток».

«Возьмем 5 крупных федеральных туроператоров, работающих по России. Они платили сотни миллионов НДС. Если налог уходит, они получат возможность распределить эти средства на развитие. Соответственно будет расширяться география и ассортимент турпродукта, - говорит Илья Уманский. - Также льгота простимулирует туроператоров, прежде занимавшихся выездным туризмом, переходить к работе на внутреннем рынке».

Специалисты отмечают, что удалось убрать одну из предпосылок к подорожанию туров по России, которые формируют крупные туроператоры. В то же время, вопрос о том, снизятся ли цены на турпродукт компаний, получивших льготу, остается открытым. Доля налога в стоимости туров не столь высока. Кроме того, эффект от обнуления может нивелироваться подорожанием самих отелей из-за роста цен на продукты, тарифов на коммунальные услуги и повышенного спроса.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на совещании с Президентом, сообщил, что после обнуления НДС для гостиниц и для авиа и жд перевозок, туроператоры стали платить налог со всей суммы турпродукта. В результате крупные компании стали проигрывать небольшим турфирмам, работающим на “упрощенке”. Министр подчеркнул: “Нам туроператоры для развития туристической отрасли крайне необходимы, потому что они и раскатывают новые маршруты, и гарантируют комплексный продукт. Это системообразующие организации в отрасли”. Президент поддержал предложение главы Минэка: “Надо иметь в виду, что, конечно, туроператоры не могут предъявить НДС к вычету, это ставит их в очень сложное положение”.

Очень важно, что государство “услышало” сигнал турбизнеса, отмечают эксперты. Причем проблема обнуления ставки НДС для туроператоров обсуждалась на самом высоком уровне - на уровне первых лиц страны. Это говорит о том, что туризм рассматривается как одна из отраслей экономики.