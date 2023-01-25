На Алтае построили самую длинную ледяную горку

На базе отдыха "Ясная поляна" рядом с селом Новоегорьевское в Алтайском крае построили самую длинную в России ледяную горку, длина которой почти 400 м. Съезжая с нее, можно развить скорость до 65 км/ч.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Горка начинается в сосновом бору, а далее тянется вниз по склону и замерзшему озеру Горькое. Ее заливают уже 12 лет, и с каждым годом протяженность ледовой трассы увеличивается - в этом году она стала длиннее еще на 15 метров. На обустройство ушло больше месяца.

Кататься здесь разрешают только на специальных ледянках "Табаган", которые заказывают в Екатеринбурге.