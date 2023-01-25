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2 часа назад

На Алтае построили самую длинную ледяную горку

Российская Газетаиещё 1

На базе отдыха "Ясная поляна" рядом с селом Новоегорьевское в Алтайском крае построили самую длинную в России ледяную горку, длина которой почти 400 м. Съезжая с нее, можно развить скорость до 65 км/ч.

На Алтае построили самую длинную ледяную горку
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Горка начинается в сосновом бору, а далее тянется вниз по склону и замерзшему озеру Горькое. Ее заливают уже 12 лет, и с каждым годом протяженность ледовой трассы увеличивается - в этом году она стала длиннее еще на 15 метров. На обустройство ушло больше месяца.

Кататься здесь разрешают только на специальных ледянках "Табаган", которые заказывают в Екатеринбурге.

Аренда - 350 руб./час. С ватрушками или другими ледянками не пускают, за безопасностью следит контролер. Дети до пяти лет катаются только со взрослыми, а так можно и по одному, и паровозиком по несколько человек.

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