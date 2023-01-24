Как будут добираться до Черного моря туристы летом 2023 года

В правительстве России обсудили, как пройдет курортный сезон в 2023 году, откроют ли аэропорты на Юге. Подробности сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Ожидается увеличение количества внутрирегиональных рейсов в обход закрытых аэропортов», – отметил Виталий Савельев.

Из его слов можно сделать вывод, что компании делают ставки на комбинированный способ – самолет-поезд-автобус, сообщает «ФедералПресс».

В пользу этого предположения отмечается, что на 2023 сезон будет сформирован резерв мест на железнодорожном сообщении.

В Крыму планируется увеличение до трех миллионов пассажиров (было 2,2 млн в 2022 году). Отметим, некоторые аэропорты закрыты с начала 2022 года. В Краснодарском крае и Крыму единственный работающий находится в Сочи.