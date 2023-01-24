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26 минут назад

Как будут добираться до Черного моря туристы летом 2023 года

РИА "ФедералПресс"

В правительстве России обсудили, как пройдет курортный сезон в 2023 году, откроют ли аэропорты на Юге. Подробности сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

Как будут добираться до Черного моря туристы летом 2023 года
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Ожидается увеличение количества внутрирегиональных рейсов в обход закрытых аэропортов», – отметил Виталий Савельев.

Из его слов можно сделать вывод, что компании делают ставки на комбинированный способ – самолет-поезд-автобус, сообщает «ФедералПресс».

В пользу этого предположения отмечается, что на 2023 сезон будет сформирован резерв мест на железнодорожном сообщении.

В Крыму планируется увеличение до трех миллионов пассажиров (было 2,2 млн в 2022 году). Отметим, некоторые аэропорты закрыты с начала 2022 года. В Краснодарском крае и Крыму единственный работающий находится в Сочи.

По данным туроператоров, уже наблюдается повышенный спрос на бронирование, это вызвало рост цен.

Отдых в России,Виталий Савельев,Правительство РФ,
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