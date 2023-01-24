Сколько стоит отдых на Красной Поляне

Многие ждали окончания новогодних праздников, чтобы поехать на Красную Поляну не по завышенной цене. «ФедералПресс» узнал о ценах и вариантах размещения.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«На самом курорте можно найти предложения от 9350 до 30 090 рублей в сутки. Один будет гость или с парой, значения почти не имеет. Также в эту цену входит проживание ребенка до 10 лет», – следует из доступных предложений на «Красной Поляне».

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В ноябре сообщалось, что пять ночей в отелях «Красной Поляны» обойдутся минимум в 65 тысяч рублей на человека в начале 2023 года.

Пятизвездочный экоотель-обладатель международных наград и премий – «Риксос «Красная Поляна» Сочи» предлагает за 30 090 рублей в сутки не просто проживание в номере высшего класса, но и купание в панорамном бассейне с видом на горы, посещение соляной пещеры, доставку багажа в номер и обратно на ресепшн, услуги медицинского центра. Кроме того, в цену включен подъем по канатной дороге, посещение бильярдной и детской комнат, фитнес-зала, спа. За дополнительную плату можно разместить животное до 5 кг, получить массаж, ванну Клеопатры, снять банкетный зал и многое другое.

Есть также предложения разместиться в пятизвездочном отеле на «Красной Поляне» за 19 890 рублей в «Мовенпик «Красная Поляна», водоема с панорамным видом не будет. Но есть крытый бассейн, в ассортименте услуг также есть подъем на гору, врач, консьерж, спа. Отель является обладателем международных премий. Кроме того, за дополнительную плату возможно проживание с животным до 15 кг.

Самый недорогой из предложенных отель – «Апартаменты курорта «Красная Поляна». За 9350 рублей в сутки предлагают размещение в горном комплексе с красивым видом, недалеко от лыжных трасс.

В приложении бронирований tvil.ru можно найти жилье на Красной Поляне от 4000 рублей и получить 30 % скидку на следующую бронь в том же месте, если соблюсти условия, но таких предложений немного. В сумму входит только размещение в номере, а бассейн и прочие услуги не предусмотрены, гостевой дом может располагаться близко у дороги, но для кого-то такой вариант подходит, судя по высокому рейтингу. Больше номеров в гостевых домах от 7000 рублей. Объект «Вверх» (Эсто Садок) предлагает комфортные номера. Из окна можно увидеть горы, рядом кафе, развлечения. До ближайшего подъемника «Карусель 1» – 1,2 км, до подъемника «А» – от 2,2 км. Оценка пользователей – 98 баллов, 70 отзывов.