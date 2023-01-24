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3 часа назад

Куда съездить на пару дней из Москвы зимой

Чемпионат.com

Выбрали четыре места, где каждый путешественник найдёт что-то для себя.

Куда съездить на пару дней из Москвы зимой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Тула

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Обязательны к посещению: креативный квартал «Искра», культурный центр «Октава», «Ликëрка-лофт», Казанская набережная, Ясная поляна.

Лучшее, что можно сделать в Туле – забыть про пушки, пряники и самовары и погрузиться в постиндустриальное настоящее города. В небольшой Туле успешно функционируют сразу несколько общественных пространств с узнаваемой локальной спецификой.

В творческой «Октаве» проводятся выставки и лекции и открыт мультимедийный Музей станка с фокусом на промышленные достижения страны. Краснокирпичный «Ликëрка-лофт» в бывших складах ликероводочного завода знаменит в первую очередь стимпанк-памятником Левше, укрощающему гигантскую блоху, но также порадует поклонников крафтовых напитков и локальной кухни.

А вот из тульской туристической классики рекомендую всё же заехать в Ясную поляну: гулять по заснеженной усадьбе – одно удовольствие.

Суздаль

Обязательны к посещению: Музей деревянного зодчества, Спасо-Ефимиев монастырь, Гостиный двор.

Суздаль – фактически памятник Древней Руси в трёх-четырëх часах от Сити. Не испорченный современной стихийной застройкой, он сохранил идиллическую пасторальную атмосферу и обаяние белокаменного одноэтажного города.

Зимой, в мороз, белые стены суздальских монастырей словно пытаются слиться с пейзажем, намекая, что самое интересное – внутри: и насыщенные краски на трёхсотлетних фресковых росписях, и пробирающие до мурашек многоголосные рождественские песнопения, и традиционные угощения.

Кстати, быть в Суздале и не обжечься горячим сбитнем – как побывать в Бургундии и не выпить вина: можно, но лучше не стоит.

Плёс

Обязательны к посещению: Соборная гора, «Кофейня Софьи Михайловны Кувшинниковой», Музей пейзажа.

Тем, кто устал от дорог и расстояний, стоит провести пару дней в пешеходном Плёсе. В своё время этот небольшой городок на Волге совершенно очаровал пейзажиста Исаака Левитана, и после неспешной прогулки с умопомрачительными видами становится понятно почему.

Зимний Плёс – это открыточная панорама с Соборной горы на город и деревянную Воскресенскую церковь, аромат зёрен и творожная кулейка в «Кофейне Софьи Михайловны Кувшинниковой», искусные работы в Музее пейзажа и узнаваемые места съёмок «Жестокого романса». А ещё – горнолыжный комплекс «Миловка» для тех, кто планирует совместить культурный отдых с активным.

Ростов Великий

Обязательны к посещению: Ростовский кремль, озеро Неро.

Ростовский кремль видели без преувеличения все – если не вживую, то на кадрах погони по крепостной стене в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

Вдохновившись картиной, планировать маршрут можно в кинематографичных декорациях – благо архитектура города и расположенного тут же озера Неро позволяет. Если повезёт с погодой, по льду озера удастся покататься на коньках – и это будет один из самых живописных прокатов этой зимы.

Отдых в России,Исаак Левитан,
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