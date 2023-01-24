На Красной Поляне открылся ресторан «Великолепный век»

Меню выстроено вокруг мяса, с которым турецкий бренд-шеф на «ты» уже больше 15 лет. Мурат Себер в индустрии с 2004 года — был шеф-поваром в Nusr-Et Steakhouse под руководством Нусрета Гёкче, возглавлял кухню Butcha Grill в Стамбуле и Chef steak housе в Москве. «Великолепный век» для Мурата — проект, в котором он решил продемонстрировать богатство турецкой кухни без компромиссов. Основной упор на говядину бычков породы ангус и мясо молодых барашков из Дагестана весом 12 кг, овощи, зелень и фрукты поставляют сочинские фермерские хозяйства, рыба в основном черноморская, а на особом почете ингредиенты из Турции: редкие специи вроде сушеного перца исот из провинции Шанлыурфа, копченая говядина фуме, соленья, козий сыр из молока горных коз и др. В холодных закусках и салатах — калейдоскоп блюд, которые можно заказать в стол: фуме, сервированная с грецким орехом, курагой и пармезаном (1200 руб.), мезе (1950 руб.), гавурдаг (850 руб.) из мелко рубленных томатов, лука и болгарского перца, салат от шефа (1100 руб.) из узбекских помидоров, с трюфельно-медовой заправкой и козьим сыром, который Мурат обжаривает на глазах у гостей. Несмотря на 300 солнечных дней в году, турецкая кухня богата супами и похлебками. Вот и гостям ресторана в Сочи рекомендуют попробовать специалитет Илик чорба (900 руб.) — наваристый турецкий суп на бульоне из говяжьих костей и хвостов, томленных в собственном соку больше суток. Горячие блюда разделены на 6 категорий. Удобно и с точки зрения охвата вкусовых предпочтений, и с точки зрения навигации. «Великолепный век» живет по канонам восточного гостеприимства, а значит ни один гость не уйдет отсюда голодным. 10 классических и альтернативных стейков (от 2400 руб.), которые вызревают в камере сухого вызревания и подаются в формате шоу — визитной карточки турецких ресторанов: стейки посыпают крупной морской солью и нарезают перед гостем. В специальном меню от шефа: особый стейк (5000 руб.) из говяжьей вырезки на мангале, дополнительно обжаренной на сливочном масле, и Асадо (4000 руб.) — ребра на мангале, томленные 6 часов с сельдереем, чесноком и тимьяном. Для тех, кто хочет открыть для себя настоящий вкус баранины, обязательны к пробе Кузу кюшлеме (1500 руб.) — филе ягненка, маринованное в молоке, чесноке и остром перце, и разнообразные кебабы (от 1400 руб.), подаются с овощами и лахмаджуном. Десертам посвящена отдельная страница в меню. Властелин сладостей — шеф-кондитер Омер Калкан, который, как и 70% команды, приехал из Турции. Каждое утро в ресторане готовят кюнефе (1100 руб.), катмер (1100 руб.), Сан-Себастьян (600 руб.) и баклаву (1100 руб.) — тесто раскатывают тонко, щедро сдабривают сливочным маслом и фисташками, а подают каждый кусочек с шариком сливочного турецкого мороженого мараш-дондурма.