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5 часов назад

Сочи возглавил список самых популярных направлений для отдыха внутри страны на февральских праздниках

runews24.ru

Сочи стал одним из самых востребованных направлений для путешествий внутри страны на период продолжительных февральских праздников. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на данные туроператоров.

Сочи возглавил список самых популярных направлений для отдыха
Фото: Runews24Runews24

В этом году февральские выходные продлятся четыре дня и большинство российских туристов планирует провести их на курортах Краснодарского края. Большим спросом на данный момент пользуется как отдых в отелях, так и туры на горнолыжные курорты.

Специалисты считают, что пик бронирований начнется за две недели до начала февральских праздников. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что наиболее популярным направлением для путешествий в феврале станет Сочи, на долю которого сейчас приходится 26% от числа всех продаж.

Вторым по популярности стал Геленджик, отдых в котором уже забронировали порядка 15% туристов. На третьем месте оказалось Подмосковье, куда уже приобрели туры 9% российских путешественников.

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