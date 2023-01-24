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16 минут назад

Названы самые популярные города для путешествий среди российских студентов

Москва24

Наиболее популярным российским направлением среди молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет стала Москва. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Названы самые популярные города для путешествий среди студентов
Фото: M24M24

Доля бронирований на Москву составила порядка 31,8%, Санкт-Петербург – 14,8%, Сочи – 6,1%. Популярностью у российских студентов также пользуются Махачкала (3,7%), Минеральные Воды (3,4%), Екатеринбург(3,2%), Казань (3,1%) и другие направления.

Востребованным зарубежным направлением является Ереван (13,6%). Второе и третье места заняли Стамбул (10,4%) и Бишкек (7,8%).

Исследование также показало, что 58,8% российских студентов не планируют путешествия заранее. Они оформляют бронирования максимум за неделю до назначенной даты поездки.

Ранее желающих отправиться в страны Евросоюза предупредили о прекращении выдачи шенгенских виз более чем на год. Россиянам со слабой визовой историей могут одобрить "шенген" только на срок поездки. Самые жесткие требования к оформлению виз на данный момент предъявляют Германия, Словения и Мальта, сообщили в АТОР.

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