Туристический сервис представил гид по термальным источникам России

Специалисты турсервиса Russpass подготовили гид по наиболее популярным термальным источникам России, который включает в себя подробное описание интересных локаций. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

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Так, отправиться на отдых в термальные источники можно на Урал, Кавказ, Алтай, на юг России, а также на Камчатку. Наиболее известные термальные источники, температура которых держится на уровне 38-43 градусов в течение всего года, находятся в Тюменской области.

В том числе сервис Russpass рекомендует побывать на Сахалине, где туристы смогут посетить целую группу термальных источников и грязевых котлов под общим названием Старозаводское термальное поле.

Также путешественники смогут отправиться на отдых в Краснодарский край, где расположен большой термальный комплекс, включающий в себя бассейн и насыщенную программу по оздоровлению.