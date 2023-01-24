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7 минут назад

Туристический сервис Russpass представил гид по термальным источникам России

runews24.ru

Специалисты турсервиса Russpass подготовили гид по наиболее популярным термальным источникам России, который включает в себя подробное описание интересных локаций. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Туристический сервис представил гид по термальным источникам России
Фото: Runews24Runews24

Так, отправиться на отдых в термальные источники можно на Урал, Кавказ, Алтай, на юг России, а также на Камчатку. Наиболее известные термальные источники, температура которых держится на уровне 38-43 градусов в течение всего года, находятся в Тюменской области.

В том числе сервис Russpass рекомендует побывать на Сахалине, где туристы смогут посетить целую группу термальных источников и грязевых котлов под общим названием Старозаводское термальное поле.

Также путешественники смогут отправиться на отдых в Краснодарский край, где расположен большой термальный комплекс, включающий в себя бассейн и насыщенную программу по оздоровлению.

Кроме того, туристам предлагают посетить знаменитые Бесстыжие ванны, которые находятся в Ставропольском крае, а также спа-водоемы в Кабардино-Балкарии и термальные источники Бурятии.

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