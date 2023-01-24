Какие проблемы породило развитие туризма в Татарстане

Развитие внутреннего туризма из-за закрытых для россиян многих зарубежных направлений привело к тому, что в Татарстане в скором времени могут совсем закончиться места в гостиницах. Кроме того, уже сейчас в горячие дни не хватает автобусов, чтобы можно было организовать комфортную экскурсию.

Фото: Российская газета Российская газета

О том, как регион собирается выходить из сложившейся ситуации, - в материале корреспондента "РГ".

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К туристу - с высокими технологиями

По данным Росстата за 11 месяцев 2022 года, Татарстан на первом месте по объему туристического потока в ПФО. Вслед за ним идут Нижегородская и Самарская области. По итогам 2022 года туристский поток в республике прогнозируется на уровне 3,7 млн человек. Это на 12 процентов превышает показатели предыдущего года. Объем платных услуг в сфере туризма составит 39,5 млрд рублей, что на 19 процентов больше, чем в 2021-м. Почему данные за 2022 год только прогнозируются, причина проста: обработаны сведения за 9 месяцев, а окончательная информация, по всей видимости, будет чуть позже.

Однако Татарстан решил углубиться в вопрос изучения предпочтений туристов. В рамках года цифровизации появился проект системного мониторинга туристского потока на основе больших данных. Получаемая информация дает понять, где можно создавать инвестиционные площадки, на чем выстраивать маркетинговую стратегию и как организовывать мероприятия.

- С помощью современных технологий мы можем отследить распределение турпотока по месяцам в каждом из туристических центров и таким образом организовывать мероприятия, - говорит глава госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. - Далее в планах - создание так называемой тепловой карты Татарстана, которая позволит определить, сколько в каждом районе находится гостей, откуда они к нам приехали, сколько провели времени в той или иной локации.

Красоты - туристам, кешбэк - отелям

Казалось бы, большое количество проведенных ранее крупных международных спортивных мероприятий надолго сняло потребность республики в средствах размещения. Но на деле все оказалось не так.

- Мы уже сейчас видим, что в среднесрочной перспективе Татарстан может столкнуться с недостатком гостиниц и отелей - загрузка выше средней по России, - признался замминистра Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков. - За три последних года в республике открыто всего шесть отелей на 500 номеров.

При этом три гостиницы были открыты в прошлом году. Сейчас в Татарстане насчитывается 496 средств размещения.

- Большой объем инвестиций и длительный период окупаемости делают строительство гостиниц менее привлекательным для новых инвестиций по сравнению с другими видами бизнеса, - признает проблему Сергей Иванов. - Надо найти механизмы, которые стимулировали бы инвесторов вкладывать средства в строительство новых отелей с целью сохранения роста турпотока.

Частичным выходом из ситуации может стать возведение модульных зданий. На данный момент в регионе в разной степени реализации 18 таких проектов, что в ближайшее время позволит дополнительно разместить в них 80 тысяч человек в год.

Основная проблема для инвесторов - неравномерное заполнение гостиниц в течение года. И в этом могло бы помочь возвращение туристического кешбэка. Особенно в низкий сезон - с ноября по апрель.

Глава Татарстана Рустам Минниханов дал поручение в трехмесячный срок найти площадки для бизнесменов, чтобы те могли свободно построить отели. Земля должна быть со всей соответствующей инженерной инфраструктурой. Это касается прежде всего Казани, Болгар и Чистополя.

Колеса невезения

Другая жесткая проблема, с которой столкнулась отрасль из-за наплыва туристов, - отсутствие туристических автобусов. При этом в некоторых районах Татарстана их нет вовсе, хотя потребность существует. В Казани 25 процентов автобусов за последние два года списали. Из оставшегося автопарка 35 процентов машин старше пяти лет.

Совсем катастрофической история становится тогда, когда деловые мероприятия накладываются на высокий турсезон - как, например, во время проведения KazanSummit, встречи министров по делам молодежи или крупных спортивных турниров. В такие моменты может не хватать до 50 больших автобусов.

- Для обслуживания почти четырех миллионов туристов на конец 2022 года транспортные компании имеют всего 85 автобусов соответствующего качества - с микрофоном для экскурсоводов, ремнями безопасности и кондиционером, - говорит Сергей Иванов. - По подсчетам, в ближайшие три года республике нужно как минимум 100 комфортабельных автобусов.

В 2019 году был опыт по реализации программы по обновлению подвижного состава в преддверии проведения мирового чемпионата Worldskills, благодаря чему у транспортных компаний появилось 80 новых машин. В настоящее время письмо с предложением аналогичной программы направлено в кабмин РТ.

По словам Ильи Уманского, нужно решать вопрос централизованно по всей России. Спасательным кругом могло бы стать снижение таможенных ставок на ввоз запчастей и самих транспортных средств, централизованные закупки автобусов на рынках Южной Кореи и Китая. В противном случае в ближайшее время возить туристов будет не на чем. Да и сегодня цены на качественную и комфортную перевозку в современных автобусах у действующих игроков растут день ото дня.

Как известно, и на федеральном уровне, и на региональном встал вопрос о развитии речного туризма. Помимо быстроходных судов появилась потребность в развитии инфраструктуры для маломерных судов. Но и тут одни трудности.

- Попытки создания плавучих заправок предпринимались неоднократно в течение последних 10 лет, - уверяет Сергей Иванов. - Но все упиралось в нерентабельность бизнеса для предпринимателей. Это сильно тормозит развитие инфраструктуры для маломерного флота и перемещения катеров между нашими турцентрами - Казанью, Свияжском, Великим Болгаром, Чистополем и Елабугой.

Автодома - в Елабугу

Рустам Минниханов пообещал посодействовать в этом вопросе, но обратил внимание на еще один аспект, который может повлиять на туристическую отрасль, - это запуск высокоскоростной магистрали М-12, которая позволит домчать из одного мегаполиса до другого за 6,5-7 часов.

Регулярно проводимые фестивали и праздники — один из способов привлекать туристов в "мертвый сезон". Фото: Олег Платонов

- Если поставить на этот маршрут комфортные автобусы, то количество туристов в нашу республику увеличится кратно, - прогнозирует он.

Илья Уманский утверждает, что у 49 процентов семей в России есть свой автомобиль. 73 процента из них мечтают отправиться в путешествие на личном транспорте. А если добавить в общий котел 20 тысяч владельцев автодомов, которые также готовы к приключениям, вкладываться в инфраструктуру для данной категории самое время.

Поэтому в Татарстане в 2023 году уже в третий раз пройдет Vanlifefest. В прошлом году свыше 300 экипажей собралось в Великом Болгаре, в этом году их ждут летом в Елабуге. Таким образом власти республики хотят подтолкнуть частный бизнес к развитию кемпингов и стоянок для любителей путешествий на колесах вокруг ключевых исторических объектов.

Дожили до "Сотворения"

Сергей Иванов отметил, что республика сегодня сильно просела по въездному туризму, который давал немало доходов для отрасли.

- Эта тенденция характерна для всей страны, - уверен глава госкомитета по туризму РТ. - До пандемии он приносил 15 млрд долларов в год. В 2022 году организованный турпоток из-за границы снизился на 99 процентов и составил 180 тысяч визитов, притом что в лучшие годы он превышал 3,5 млн человек. Мы с нетерпением ждем решения по электронным визам, вопрос о которых поднимался на Госсовете РФ с участием президента Владимира Путина, и ждем решения о безвизовых путешествиях для групповых поездок между дружественными странами.

По мнению Сергея Иванова, Татарстан легко сможет переориентироваться на поток гостей из Китая, арабских стран и Индии. Потенциала республики хватит для того, чтобы гости уехали довольными и захотели вернуться вновь.