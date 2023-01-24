Какие проблемы породило развитие туризма в Татарстане

Развитие внутреннего туризма из-за закрытых для россиян многих зарубежных направлений привело к тому, что в Татарстане в скором времени могут совсем закончиться места в гостиницах. Кроме того, уже сейчас в горячие дни не хватает автобусов, чтобы можно было организовать комфортную экскурсию.
О том, как регион собирается выходить из сложившейся ситуации, - в материале корреспондента "РГ".
По данным Росстата за 11 месяцев 2022 года, Татарстан на первом месте по объему туристического потока в ПФО. Вслед за ним идут Нижегородская и Самарская области. По итогам 2022 года туристский поток в республике прогнозируется на уровне 3,7 млн человек. Это на 12 процентов превышает показатели предыдущего года. Объем платных услуг в сфере туризма составит 39,5 млрд рублей, что на 19 процентов больше, чем в 2021-м. Почему данные за 2022 год только прогнозируются, причина проста: обработаны сведения за 9 месяцев, а окончательная информация, по всей видимости, будет чуть позже.
Однако Татарстан решил углубиться в вопрос изучения предпочтений туристов. В рамках года цифровизации появился проект системного мониторинга туристского потока на основе больших данных. Получаемая информация дает понять, где можно создавать инвестиционные площадки, на чем выстраивать маркетинговую стратегию и как организовывать мероприятия.
- С помощью современных технологий мы можем отследить распределение турпотока по месяцам в каждом из туристических центров и таким образом организовывать мероприятия, - говорит глава госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов. - Далее в планах - создание так называемой тепловой карты Татарстана, которая позволит определить, сколько в каждом районе находится гостей, откуда они к нам приехали, сколько провели времени в той или иной локации.
Казалось бы, большое количество проведенных ранее крупных международных спортивных мероприятий надолго сняло потребность республики в средствах размещения. Но на деле все оказалось не так.
- Мы уже сейчас видим, что в среднесрочной перспективе Татарстан может столкнуться с недостатком гостиниц и отелей - загрузка выше средней по России, - признался замминистра Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков. - За три последних года в республике открыто всего шесть отелей на 500 номеров.
При этом три гостиницы были открыты в прошлом году. Сейчас в Татарстане насчитывается 496 средств размещения.
- Большой объем инвестиций и длительный период окупаемости делают строительство гостиниц менее привлекательным для новых инвестиций по сравнению с другими видами бизнеса, - признает проблему Сергей Иванов. - Надо найти механизмы, которые стимулировали бы инвесторов вкладывать средства в строительство новых отелей с целью сохранения роста турпотока.
Частичным выходом из ситуации может стать возведение модульных зданий. На данный момент в регионе в разной степени реализации 18 таких проектов, что в ближайшее время позволит дополнительно разместить в них 80 тысяч человек в год.
Основная проблема для инвесторов - неравномерное заполнение гостиниц в течение года. И в этом могло бы помочь возвращение туристического кешбэка. Особенно в низкий сезон - с ноября по апрель.
Глава Татарстана Рустам Минниханов дал поручение в трехмесячный срок найти площадки для бизнесменов, чтобы те могли свободно построить отели. Земля должна быть со всей соответствующей инженерной инфраструктурой. Это касается прежде всего Казани, Болгар и Чистополя.
Другая жесткая проблема, с которой столкнулась отрасль из-за наплыва туристов, - отсутствие туристических автобусов. При этом в некоторых районах Татарстана их нет вовсе, хотя потребность существует. В Казани 25 процентов автобусов за последние два года списали. Из оставшегося автопарка 35 процентов машин старше пяти лет.
Совсем катастрофической история становится тогда, когда деловые мероприятия накладываются на высокий турсезон - как, например, во время проведения KazanSummit, встречи министров по делам молодежи или крупных спортивных турниров. В такие моменты может не хватать до 50 больших автобусов.
- Для обслуживания почти четырех миллионов туристов на конец 2022 года транспортные компании имеют всего 85 автобусов соответствующего качества - с микрофоном для экскурсоводов, ремнями безопасности и кондиционером, - говорит Сергей Иванов. - По подсчетам, в ближайшие три года республике нужно как минимум 100 комфортабельных автобусов.
В 2019 году был опыт по реализации программы по обновлению подвижного состава в преддверии проведения мирового чемпионата Worldskills, благодаря чему у транспортных компаний появилось 80 новых машин. В настоящее время письмо с предложением аналогичной программы направлено в кабмин РТ.
По словам Ильи Уманского, нужно решать вопрос централизованно по всей России. Спасательным кругом могло бы стать снижение таможенных ставок на ввоз запчастей и самих транспортных средств, централизованные закупки автобусов на рынках Южной Кореи и Китая. В противном случае в ближайшее время возить туристов будет не на чем. Да и сегодня цены на качественную и комфортную перевозку в современных автобусах у действующих игроков растут день ото дня.
Как известно, и на федеральном уровне, и на региональном встал вопрос о развитии речного туризма. Помимо быстроходных судов появилась потребность в развитии инфраструктуры для маломерных судов. Но и тут одни трудности.
- Попытки создания плавучих заправок предпринимались неоднократно в течение последних 10 лет, - уверяет Сергей Иванов. - Но все упиралось в нерентабельность бизнеса для предпринимателей. Это сильно тормозит развитие инфраструктуры для маломерного флота и перемещения катеров между нашими турцентрами - Казанью, Свияжском, Великим Болгаром, Чистополем и Елабугой.
Рустам Минниханов пообещал посодействовать в этом вопросе, но обратил внимание на еще один аспект, который может повлиять на туристическую отрасль, - это запуск высокоскоростной магистрали М-12, которая позволит домчать из одного мегаполиса до другого за 6,5-7 часов.
Регулярно проводимые фестивали и праздники — один из способов привлекать туристов в "мертвый сезон". Фото: Олег Платонов
- Если поставить на этот маршрут комфортные автобусы, то количество туристов в нашу республику увеличится кратно, - прогнозирует он.
Илья Уманский утверждает, что у 49 процентов семей в России есть свой автомобиль. 73 процента из них мечтают отправиться в путешествие на личном транспорте. А если добавить в общий котел 20 тысяч владельцев автодомов, которые также готовы к приключениям, вкладываться в инфраструктуру для данной категории самое время.
Поэтому в Татарстане в 2023 году уже в третий раз пройдет Vanlifefest. В прошлом году свыше 300 экипажей собралось в Великом Болгаре, в этом году их ждут летом в Елабуге. Таким образом власти республики хотят подтолкнуть частный бизнес к развитию кемпингов и стоянок для любителей путешествий на колесах вокруг ключевых исторических объектов.
Сергей Иванов отметил, что республика сегодня сильно просела по въездному туризму, который давал немало доходов для отрасли.
- Эта тенденция характерна для всей страны, - уверен глава госкомитета по туризму РТ. - До пандемии он приносил 15 млрд долларов в год. В 2022 году организованный турпоток из-за границы снизился на 99 процентов и составил 180 тысяч визитов, притом что в лучшие годы он превышал 3,5 млн человек. Мы с нетерпением ждем решения по электронным визам, вопрос о которых поднимался на Госсовете РФ с участием президента Владимира Путина, и ждем решения о безвизовых путешествиях для групповых поездок между дружественными странами.
По мнению Сергея Иванова, Татарстан легко сможет переориентироваться на поток гостей из Китая, арабских стран и Индии. Потенциала республики хватит для того, чтобы гости уехали довольными и захотели вернуться вновь.
А в планах на этот году у госкомитета по туризму РТ - провести фестиваль музыки и новых медиа федерального уровня "Сотворение" в Казани. На него уже выделено 50 млн рублей из федеральных источников. Несколько лет назад столица Татарстана уже прославилась крупным международным форумом, на который приезжали мировые звезды. Правда, тогда он носил название "Сотворение мира" и проводился местной администрацией и спонсорами. Публика давно просила власти поспособствовать в проведении крупного музыкального праздника, и, похоже, это наконец случится.