Джип-тур в горы: инструкция по применению

На Кавказе о походах выходного дня и прочих трекингах до поздней весны, а то и до лета лучше не думать, зато в джип-туры можно ездить круглый год. Такой вид досуга открывает массу вариантов от Джилы-Су до Хазнидона. Практически все джип-туры ориентированы на фотосессии, ведь чем не поделился в соцсетях, того и не было. Если готовы набрать побольше еды, уехать подальше, все это там съесть и красиво сфотографироваться, то наша инструкция именно для вас — собрали мнения гидов, сотрудников профильного министерства и самих туристов.

Фото: Это Кавказ Это Кавказ

Документы, транспорт, попутчики

Видео дня

Первый вопрос: как выбрать джиппера, чтобы потом не пожалеть? Есть документы, которые регламентируют деятельность горных гидов. Чего-то узкоспециализированного, именно для джипперов (официально это называется автотуризм), нет, поэтому ориентируемся на общий список: лицензия, карточка гида.

Следующий момент — машина, от нее зависит и цена, и комфорт. Главное в авто — резина. Зимой шины должны быть шипованными или «липучки». Этот момент лучше уточнять заранее. Обратите внимание и на то, ухаживает ли водитель за машиной.

У джиппера должна быть аптечка. Приятный бонус — трекинговые палки, раскладные стулья, газовые горелки для кипячения воды и всякая условно кухонная утварь, чтобы устроить пикник с красивым видом. Если все это имеется, ваш рюкзак будет легче, ибо на себе тащить ничего лишнего не придется — только сменную одежду на всякий случай да съестные припасы.

Заранее уточните, сборные туры или индивидуальные. Первые удобны для тех, кому арендовать всю машину накладно. Если тур сборный, узнайте, кто еще едет, и предупредите, кого сами захватите с собой. Это обеспечит элементарный комфорт, если вы, например, не хотите быть в компании фотографов, детей, животных или, наоборот, вы сами отправляетесь в путь с ребенком, Жучкой, внучкой да еще и планируете долгие фотосессии. Кстати, есть гиды-девушки, которые собирают для поездок чисто женские компании.

Гид и маршруты

Если по техническому оснащению все более-менее ясно, то с человеческим фактором сложнее. Наличие крутого транспортного средства и карточки гида не исключает скромный опыт вождения на горных дорогах или банальную некомпетентность как гида. Как отличить хорошего джиппера от не очень? Например, пообщаться и обсудить все спорные и сомнительные моменты заранее.

Другой способ — советы друзей, которые уже отдыхали, ездили, впечатлились и готовы поделиться телефоном. По-настоящему хороших гидов, неважно, автобусная это экскурсия или джип-тур, обычно не теряют, а их контакты передают из рук в руки.

На помощь приходят и соцсети: всякий уважающий себя гид давно обзавелся аккаунтом по меньшей мере в паре из них. Важны отзывы и фотографии из предыдущих выездов. Если пейзажные снимки можно утащить откуда угодно, то кадры с довольными клиентами, селфи с ними же, а также живые комментарии под постами — отчасти гарантия, что перед вами не фейк.