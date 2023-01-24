В Ярославской области появятся крупные курортные комплексы

До 2027 года в строительство четырех туркомплексов в Ярославской области инвесторы вложат более 52 миллиардов рублей. Такие цифры озвучены по итогам встречи заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.

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- Регион - активный участник национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Совместно с АО "Корпорация "Туризм.РФ" в Ярославской области ведется работа по созданию современных гостиниц, развлекательных комплексов. Это даст субъекту дополнительные рабочие места и позитивно отразится на экономике в целом, - заявил во время этой встречи Дмитрий Чернышенко.

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Вице-премьер добавил, что в течение ближайших трех - пяти лет в Ярославской области ожидается приток инвестиций, который поможет выполнить поручение президента Владимира Путина ускорить создание туристической инфраструктуры.

Как рассказали в региональном департаменте туризма, на территории области будут реализованы четыре масштабных турпроекта: три из них - на Волге и один - на Плещеевом озере. В частности, на берегу озера в центре Переславля-Залесского инвестор - ООО "Центр - Девелопмент" - до 2025 года планирует создать туристско-рекреационный парк с набережной и прогулочными маршрутами вокруг озера к валовому кольцу и по историческим местам в центральной части города, рестораном, кафе, терренкуром и спортсооружениями. Проект предусматривает также строительство гостиничного комплекса на 1640 номеров категории "четыре звезды" с конференц-залом, развлекательной и спортивной инфраструктурой. Кроме того, на берегу озера появится спа-комплекс с открытым бассейном и фитнес-залом.

Власти региона полагают, что реализация проекта, в который инвестор намерен вложить 21,8 миллиарда рублей, позволит создать комфортную городскую среду для местных жителей и туристов, спортивную инфраструктуру, а также решить острую для города проблему - построить сети канализации в его центральной части.

Задача - создать уютный и теплый исторический образ Углича

- Симбиоз гостиничных номеров с развитой инфраструктурой, возможностями активного и разнообразного отдыха, элементов санаторно-курортного оздоровления позволит привлечь дополнительный поток посетителей. Кроме того, на территории создаваемого комплекса планируется проведение массовых мероприятий, сезонных фестивалей, детских праздников, тематических event-мероприятий, - рассказали в департаменте туризма.

Два проекта будут реализованы в Угличском районе, причем один - в самом Угличе. На Успенской площади города до 2024 года должен появиться гостиничный комплекс "Угличский пассаж" на 140 номеров категорий "три звезды" и "четыре звезды", в который инвестор вложит около двух миллиардов рублей.

- Мы планируем восстановить исторические фасады, а за ними будет современнейшая гостиница. Я это обсуждал с корпорацией "Туризм РФ", им идея понравилась, они входят в проект, и тогда будут привлечены ресурсы Минстроя для инфраструктурного обеспечения окружающей территории, - еще в конце 2021 года рассказывал о планах предприниматель Сергей Бачин. - Наша задача - создать уютный и теплый образ Углича, обязательно с историческим уклоном.

В 25 километрах от Углича должен появиться пятизвездочный гостиничный комплекс на 200 с лишним номеров. Инвесторы намерены связать его с городом по воде, а также велосипедной дорожкой вдоль берега.

Кроме гостиничного комплекса проект "Волга" ("Домковка") стоимостью более 6,5 миллиарда рублей предусматривает строительство ресторанов, спа-центра, конференц-залов, центра здоровья, физкультурно-оздоровительного комплекса.

Четвертый проект, "Коприно Посад", - это, по сути, новый этап развития уже вполне успешно существующего курорта "Ярославское взморье", на территории которого имеются парк-отель "Бухта-Коприно", причал для круизных судов, яхт-клуб, гольф-клуб и аэродром для малой авиации. Вдобавок ко всему этому здесь появится туристско-развлекательный комплекс общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Он будет включать в себя три гостиницы и жилые апартаменты (всего 700 номеров), аквацентр с водным парком, конгресс-центр, точки питания и магазины.

"Близость к Москве, развитая транспортная инфраструктура, расположение на одном из ключевых туристических маршрутов России Золотое кольцо делают этот проект высокоперспективным и самым масштабным инвестиционным проектом Ярославской области", - считают в департаменте туризма.

Соглашение о строительстве комплекса "Коприно Посад" подписали на Петербургском международном экономическом форуме 2022 года глава Ярославской области Михаил Евраев и генеральный директор ООО "Васта Дискавери" Сергей Бачин. До 2027 года инвестор вложит в проект 22,1 миллиарда рублей.