Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
9 минут назад

Россиянам назвали самые дешевые направления для путешествий на поезде за декабрь

Вечерняя Москваиещё 2

В декабре самыми недорогими направлениями для путешествий на поезде из России стали такие города, как Переславль-Залесский и Балабаново. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту» во вторник, 24 января.

Самые дешевые направления для путешествий на поезде в декабре
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, среди направлений внутри страны из Москвы самыми доступными стали Переславль-Залесский (средний чек — 427 рублей в одну сторону), Балабаново (590 рублей в одну сторону) и Александров (597 рублей).

Самым бюджетным направлением из областных центров оказалась Тула (844 рубля), Калуга (858 рублей в одну сторону), Рязань (884 рубля) и Ярославль (986 рублей).

Из Санкт-Петербурга можно уехать в Псковскую область и Новгородскую область, а также в Республику Карелия. Средний чек в Великий Новгород составляет 686 рублей в одну сторону, за билет в Псков платят в среднем 936 рублей, в Лахденпохью — 779 рублей.

Летний сезон — время путешествий и туристических приключений. И многие россияне уже сейчас планируют, куда отправятся в отпуск в грядущем теплом сезоне. «Вечерняя Москва» узнала, какие зарубежные направления и за какую цену будут доступны туристам из РФ летом 2023 года.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители