Стоимость летних туров в Сочи повысилась на 15 %

Туристы заметили, что отдых в Сочи начал дорожать с начала 2023 года. По данным владельцев отелей, снижения не стоит ждать, а в летний сезон цены взлетят, потому что уже заметен высокий спрос на бронь.

Туристы стали бронировать отели в два раза активнее, чем в 2022 году, сообщает TourDom.ru. Средняя стоимость проживания в трехзвездочных отелях за год выросла на 19,6 %, чуть меньше заметен рост цен на отели выше по звездам – на 15,3 %. По данным экспертов, спрос на отдых в Сочи вырос за год на 65 %.