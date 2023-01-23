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2 часа назад

Стоимость летних туров в Сочи повысилась на 15 %

РИА "ФедералПресс"

Туристы заметили, что отдых в Сочи начал дорожать с начала 2023 года. По данным владельцев отелей, снижения не стоит ждать, а в летний сезон цены взлетят, потому что уже заметен высокий спрос на бронь.

Стоимость летних туров в Сочи повысилась на 15 %
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Самое бюджетное предложение на неделю в четырехзвездочном адлерском отеле «Богатырь» в середине июня – 117 000 рублей за двоих. Обеды не входят», – сообщили в отеле.

Туристы стали бронировать отели в два раза активнее, чем в 2022 году, сообщает TourDom.ru. Средняя стоимость проживания в трехзвездочных отелях за год выросла на 19,6 %, чуть меньше заметен рост цен на отели выше по звездам – на 15,3 %. По данным экспертов, спрос на отдых в Сочи вырос за год на 65 %.

Отметим, в городах Краснодарского края и Крыма закрыты все аэропорты после начала спецоперации, исключение – Сочи.

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