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2 часа назад

На Кубани открыты 80 отелей по системе "все включено"

Российская Газета

На Кубани работают 80 отелей по системе "все включено" и "ультра все включено", которые стали наиболее востребованными. В низкий сезон их заполняемость выше на 15 процентов, а в высокий - на 20, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани открыты 80 отелей по системе "все включено"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Более года назад на региональном уровне мы разработали свой стандарт работы по системе "все включено" для наших отелей. Сегодня по нему работают 80 гостиниц. Для них предусмотрен перечень обязательных требований. В первую очередь это было сделано для комфорта гостей и жителей края", - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что сейчас на курортах Краснодарского края туристу доступны предложения, которые ничем не уступают заграничным. Причем многие положения региональных стандартов легли в основу федеральных, что позволит значительно улучшить качество отдыха в России и на Кубани.

На федеральном уровне разработали национальный стандарт предоставления услуг отелей, работающих по системе "все включено" и "ультра все включено". Как рассказали в Росстандарте, он устанавливает требования в части номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг и услуг для детей, бассейнов и аквапарков.

По данным туроператоров, такой вид отдыха запрашивают более 60 процентов туристов, и спрос постоянно увеличивается. Несмотря на возможные затраты, необходимые для перехода на новые стандарты, рентабельность продаж возрастает на 20 процентов, а коэффициент повторных покупок - на десять процентов.

Отдых в России,Вениамин Кондратьев,Росстандарт,
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