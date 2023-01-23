На Кубани открыты 80 отелей по системе "все включено"

На Кубани работают 80 отелей по системе "все включено" и "ультра все включено", которые стали наиболее востребованными. В низкий сезон их заполняемость выше на 15 процентов, а в высокий - на 20, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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"Более года назад на региональном уровне мы разработали свой стандарт работы по системе "все включено" для наших отелей. Сегодня по нему работают 80 гостиниц. Для них предусмотрен перечень обязательных требований. В первую очередь это было сделано для комфорта гостей и жителей края", - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что сейчас на курортах Краснодарского края туристу доступны предложения, которые ничем не уступают заграничным. Причем многие положения региональных стандартов легли в основу федеральных, что позволит значительно улучшить качество отдыха в России и на Кубани.

На федеральном уровне разработали национальный стандарт предоставления услуг отелей, работающих по системе "все включено" и "ультра все включено". Как рассказали в Росстандарте, он устанавливает требования в части номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных мероприятий, спортивных услуг и услуг для детей, бассейнов и аквапарков.