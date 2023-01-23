Как будет работать all inclusive в России

Шезлонги и полотенца в пятизвездочных российских отелях должны выдавать бесплатно, ежедневно развлекать гостей, кормить их в ресторанах — с раннего утра и до позднего вечера, а вот наливать в барах — только после завтрака. Об этом говорится в утвержденном Росстандартом ГОСТе «Туризм и сопутствующие услуги. Услуги средств размещения «все включено» и «ультра все включено». Как будет работать all inclusive на отечественных курортах, узнала «Парламентская газета».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Три солянки, три лангета

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Опираясь на лучший мировой опыт и международные требования к концепции «Все включено», Росстандарт разработал ГОСТ, который содержит минимальные количественные и качественные показатели услуг для систем «все включено» и «ультра все включено». Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Не то чтобы в России раньше не слышали про all inclusive - такие отели у нас есть, отметили в Росстандарте, но до сих пор администрация каждого из них сама определяла набор услуг для своих гостей. Теперь же под вывеской «все включено» должны быть конкретные позиции.

Пляжные полотенца бесплатно должны выдавать только гостям пятизвездочных отелей, говорится проекте ГОСТа. С отдыхающих классом ниже могут потребовать дополнительную плату или депозит. Зато уж шезлонгами, зонтами и навесами могут пользоваться все и везде. Развлекательные мероприятия в отелях высокого класса должны проходить в течение всего дня, в «четверках» и ниже — минимум трижды в неделю, причем речь идет в том числе о детской анимации.

В ресторанах независимо от категории гостиницы должно быть доступно детское меню. В «пятерках» и «четверках» кормить людей следует с шести утра до одиннадцати вечера, «трешкам» позволено начинать завтрак с 7:30, а завершать вечернее обслуживание в 21 час. Длительность каждого рациона — не меньше двух часов, цикличность — не меньше семи дней. В ГОСТе даже указали количество блюд, которые должны быть на столах: холодных закусок — восемь — десять видов, супов — до трех наименований, горячих блюд — до шести. А еще — соусы, десерты, фрукты, выпечка.

Отдельная история с барами. Раньше десяти утра по ГОСТу их открывать не следует нигде, а в трехзвездочных отелях наливать разрешается и вовсе с одиннадцати.

На всем готовом

Систему «все включено» придумали в середине прошлого века и впервые внедрили на одном из островов Карибского бассейна, где любили отдыхать американцы, а в США тогда бушевал финансовый кризис. Идею заплатить больше, но уже за все сразу, туристы восприняли охотно, хотя первое время такой формат был уделом лишь богачей из Штатов.

Все изменилось полвека назад, когда all inclusive пришел на турецкое побережье, а первыми его потребителями стали немцы. Они и сегодня удерживают пальму первенства по такому виду отдыха, зато уж на втором месте прочно обосновались россияне. Шведский стол в турецких и египетских отелях — одна из главных скреп наших курортников.

Но «все включено» — не только про еду и напитки. Предполагается, что при заезде в отель турист должен иметь возможность использовать всю его инфраструктуру, включая дискотеки и другие развлечения, в том числе для детей, бассейны, спа, тренажерный зал и так далее. Плюс — услуги в номере.

Невыполнимый стандарт

Отелей, которые могут работать по системе «все включено», в России не больше двухсот, сказал «Парламентской газете» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Чтобы бизнесу такой формат был выгоден, в отеле должно быть не меньше 150 номеров. «Это в Турции отель, в котором двести комнат, — маленький, там в основном от пятисот и больше, — объяснил эксперт. — Номерной фонд российских отелей куда более скромный».

Предложенный ГОСТ написан настолько подробно, что полностью соответствовать ему вряд ли сможет хоть какой-нибудь отечественный отель, предположил вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. «Мы с коллегами прикинули, что будет, если в номер предлагаемой минимальной площади попробовать запихнуть все то, что там должно быть по новым нормативам, — рассказал «Парламентской газете» специалист. — Кровать длиной 1,6 метра еще влезет, но чтобы выйти, через нее придется перешагивать. Ну что это за требование для гардероба — минимум семь вешалок-плечиков на человека? То есть для двоих 14! Какой длины должен быть шкаф?»