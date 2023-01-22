Лучшие места в России для наблюдения за звездами

Наблюдение за звездами пару лет назад перестало быть прерогативой исключительно романтичных натур и превратилось в популярное направление отдыха. Поклонники астротуризма собираются в группы по интересам или путешествуют самостоятельно, скачивают специальные приложения и делятся фотографиями в соцсетях. Рассказываем, куда можно поехать, чтобы увидеть самое красивое звездное небо.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Черноморское побережье

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От Сочи, как и других крупных городов с круглосуточной искусственной иллюминацией, во время "охоты" на звезды лучше держаться подальше. В 30 километрах от Сочи к юго-востоку от Лазаревского есть небольшой курортный район Вардане. Именно там небо считается особенно красивым. Здесь наиболее ярко виден Млечный Путь, а дополняют картину маленькие светлячки, которые роятся в ночном небе, создавая дополнительную "подсветку".

Кроме того, в Вардане не будет проблем с размещением и прочими благами цивилизации. Здесь есть в достатке гостиницы и рестораны, а полежать у моря можно на оборудованном пляже.

Как добраться: самолетом до Сочи – от 6 900 рублей (прямой рейс туда и обратно). Оттуда – на "Ласточке" до Вардане, в пути предстоит провести 40–50 минут. Стоимость билета – от 90 рублей в одну сторону.

Чуйская степь, Республика Алтай

На Алтае звезды лучше всего видны с вершины горы Белуха. Однако забраться туда по силам не каждому, поэтому можно отправиться в степь – эффект не разочарует. Это равнина протяженностью около 70 километров, окруженная живописными горными хребтами, где нет никакого электричества. И небо здесь удивительно яркое.

Как добраться: самолетом до Горно-Алтайска, прямой перелет обойдется от 11 600 рублей туда и обратно. Дальше – по Чуйскому тракту на арендованном авто или автобусе. Во втором случае – в пути 7 часов 40 минут и от 800 рублей за билет в одну сторону. Будьте внимательны, так как автобусы ходят не каждый день.

Озеро Байкал

Несмотря на то что на Байкале круглый год много туристов, наблюдению за небом они не помешают. Иллюминации здесь практически нет, так как крупных городов рядом немного, а путешественники вооружены максимум смартфонами и фонариками. Зато, например, на Ольхоне регулярно проводят лекции по астрономии, что особенно любопытно и зрелищно в периоды звездопадов. А Иркутский планетарий разработал специальные маршруты для наблюдений как в сопровождении гида, так и без.

Как добраться: самолет до Иркутска стоит от 6 700 рублей без пересадок туда и обратно. Далее путь зависит от сезона. Зимой надо сначала добраться из Иркутска до переправы (примерно 600 километров, 6 часов на автобусе и около 1 700 рублей за билет в одну сторону), а потом на хивусе до Ольхона (примерно 40–50 минут и 500 рублей за каждое место, провоз чемодана считается отдельно).

Летом все проще: можно найти комбинированные билеты автобус + паром.

Мурманск, Кольский полуостров

Летом на Кольском полуострове можно увидеть разве что Млечный Путь. А вот с сентября по апрель здесь целый спектр визуальных аттракционов, включая метеоритные дожди и северное сияние. Чтобы все это увидеть, лучше уехать подальше от города, например в Териберку.

Считается, что северное сияние можно наблюдать примерно раз в три дня, поэтому поездку лучше планировать на этот срок. Но никаких гарантий природа, разумеется, не предоставляет.

Как добраться: самолетом до Мурманска (от 6 600 рублей за прямой перелет туда и обратно), далее на автобусе № 241 до Териберки (около 4 часов в пути и от 600 рублей за билет в одну сторону, рекомендуется покупать сразу и обратный тоже).

Что нужно знать, собираясь в астропутешествие:

Подальше от города. Теоретически звезды можно увидеть и в крупном населенном пункте, но иллюминация испортит впечатление и не позволит увидеть то, что можно было бы наблюдать без нее. Поэтому выбирайтесь подальше от мегаполисов. Там есть вероятность разглядеть не только звезды, но и созвездия и даже соседнюю галактику Андромеды.

Выбрать время. Если заморочиться, то можно отследить метеоритные дожди и прочие любопытные явления. Но главное – это ясная погода. Помимо этого, стоит избегать полнолуния, так как отраженный свет создаст примерно тот же эффект, что и электрическое освещение городов. В таком случае звезды будут видны не так отчетливо, как хотелось бы. Однако если ваша цель – понаблюдать за Луной, то лучшего времени не найти.

Скачайте приложения. Можно, конечно, заранее выучить все созвездия, но неопытным взглядом их будет сложно различить на небе. Ориентироваться поможет, например, приложение Star Walk 2: наведите смартфон на небо, и на экране появятся небесные тела, которые сейчас в поле зрения. Похожим функционалом обладает также Sky Portal.