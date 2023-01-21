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2 часа назад

Конец тишине и спокойствию: китайские туристы готовы заполонить российские города

Konkurent.ru

Российские туроператоры готовы принимать китайских туристов, первые туристические группы из Китая ожидаются в феврале – марте 2023 г. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Конец спокойствию: китайские туристы готовы заполонить российские города
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

По сообщению ассоциации, крупнейшие турпоператоры уже получили много заявок от китайских туристов на летние групповые туры в Россию. Запрашиваются такие направления, как Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Казань, Байкал, Владивосток и Камчатка.

По мнению АТОР, восстановление туризма из Китая улучшит ситуацию в российском въездном туризме.

По итогам трех кварталов 2022 г. въездной турпоток в Россию формально составил 147,4 тыс. поездок иностранных граждан с целью туризма. Это на 99,5% меньше, чем за этот же период в 2019 г. и на 16% меньше, чем в жестком ковидном 2021 г.

Что касается Приморья, то, по данным руководителя регионального агентства по туризму Арсения Крепского, в прошлом году края посетило порядка 1,5 млн человек, из которых иностранцы – считаные единицы.

Рекордное число интуристов Приморский край принял в 2019 г., когда его посетили 941 тыс. человек из-за рубежа (из КНР приехало 456 295 путешественников, из Республики Корея – 299 696 человек, из Японии – около 35 тыс.). Если верить АТОР, то скоро тишине и спокойствию придет конец.

Отдых в России,Ассоциация туроператоров России,
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