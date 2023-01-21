Где искать самые красивые маяки российского Заполярья

Уникальный Святоносский маяк на побережье Кольского полуострова возьмут под охрану — об этом заявило Министерство культуры Мурманской области. Деревянный маяк расположен в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Островной на полуострове Святой Нос и является образцом фортификационной архитектуры XIX века. Он работает с 1862 года — на сегодняшний день это один из самых старых действующих маяков страны. Этот и другие красивые и необычные маяки, освещающие российское Заполярье, — в галерее «Ленты.ру».
Святоносский маяк находится на северо-восточном побережье Кольского полуострова и включен в единый государственный реестр как объект культурного наследия федерального значения. Высота сооружения — 22 метра, при этом маяк возвышается на 94 метра над уровнем моря. Его дальность видимости достигает 22 миль (более 35 километров). Маяк обеспечивает навигационную безопасность не только морского побережья Мурманской области, но и всего Северного морского пути.
В годы Великой Отечественной войны мимо Святоносского маяка по морскому пути из Архангельска в Кольский залив поступало снабжение Северного флота и войск Карельского фронта в Заполярье. С лета 1942 года по этому маршруту началось движение союзных конвоев. В 2004 году Святоносский маяк отремонтировали — он стал работать в автоматическом режиме благодаря солнечным батареям и аккумуляторам. А в 2018-2019 годах Минкультуры Мурманской области провело масштабную работу, в ходе которой уникальное сооружение было обследовано и описано.
Вайдагубский маяк на полуострове Рыбачий — это самый северный действующий маяк России. Он расположен на подходе к губе Вайда, поморские рыбаки с давних пор меняли там пойманную рыбу на товары от финнов и норвежцев. А на небольшом мыске северо-восточного берега губы еще в XIX веке находилось становище. В 1890-е годы во время весеннего лова трески в губу заходило до 200 промысловых судов, а поскольку она была неприметна с воды, моряки ориентировались по прилегающим мысам.
Однако ночью делать это они опасались и ждали рассвета в открытом море. Поэтому в 1894 году Дирекция маяков Белого моря решила установить на мысе, в двух километрах от входа в губу, небольшой деревянный маяк, который начал действовать в 1896 году. В годы Великой Отечественной войны он был разрушен, а в 1966 году вместо него возвели современную 29-метровую красную круглую башню. Она стоит на возвышенности в 33 метра, освещая путь морякам зеленым проблесковым огнем.
Городецкий маяк находится в северо-восточной части Кольского полуострова — между мысами Большой Городецкий и Малый Городецкий, где вдается в берег одноименная губа. Там издавна укрывались суда, которые следовали из Баренцева моря в Белое и обратно. Сегодня тут также расположена якорная стоянка судов промыслового флота. Для того чтобы облегчать судоходство в этих краях, в 1876 году на Малом Городецком мысе была установлена первая навигационная башня из дерева.
С тех пор Городецкий маяк за многие десятилетия не раз рождался заново. Его нынешнее здание возвели в 70-е годы XX века: комплекс включает в себя световой маяк в виде каменной башни, который возвышается над одноэтажным домом, и ряд других технических строений. Высота башни Городецкого маяка от основания составляет 18 метров, а над уровнем моря он возвышается на целых 55 метров. Он показывает морякам путь белым проблесковым огнем, который виден на расстоянии до 26 морских миль.
Маяк с гидрометеостанцией в селе Кашкаранцы на берегу Белого моря является единственным легкодоступным маяком Беломорского региона — доехать туда можно на автомобиле. Правда, пройти внутрь не получится: он эксплуатируется Гидрографической службой Минобороны России. Но прекрасные виды на маяк от этого не становятся хуже. Его первое здание (точнее, навигационный знак) в Кашкаранцах построили еще в 1938 году.
Нынешнее здание маяка возвели в 1978 году, это последний маяк, построенный на Терском берегу Кольского полуострова. Высота башни от основания составляет 24 метра, высота огня над уровнем моря — 26 метров. Видимость маяка — 15 миль. При нем организован небольшой городок, там живут работники, обслуживающие как сам маяк, так и гидрометеостанцию, которая начала работу 20 июня 1946 года. Полученные здесь данные анализируются, обрабатываются и обобщаются режимными отделами Мурманского гидрометцентра, а также пополняют Государственный фонд данных.
Мыс Сетьнаволок, на котором стоит одноименный маяк, является северо-западным входным мысом в Кольский залив. При сильном ветре и большой северо-восточной зыби прилив создает здесь опасную толчею, в результате чего суда с большой силой прижимаются к мысам Поганьнаволок и Сетьнаволок. Это очень опасно для мореплавания, поэтому в 1900 году на последнем мысе основали маяк. Вначале все его сооружения и здания были выполнены из дерева. Позже маяк не раз переоборудовали и перестраивали.
В 1963 году на маяке была проведена капитальная реконструкция — башню маяка совместили с каменным маячно-техническим зданием. Весь этот комплекс общей высотой 12 метров окрашен в желтый цвет, благодаря этому на фоне скал и снега маяк хорошо заметен с моря. Его красный огонь виден на 22 мили, а зеленый — на 19 миль. Сетьнаволокский маяк играет огромную роль в обеспечении безопасности судоходства из Баренцева моря к Мурманску, крупнейшему северному порту.
Название маяку дал Сосновец — единственный крупный остров в горле Белого моря, у Терского берега Кольского полуострова. Остров расположен практически у самого Северного полярного круга: его длина составляет около километра, а ширина — от 180 до 580 метров. Здесь пересекаются пути судов, которые следуют с запада, вдоль Мурманского берега в южные заливы Белого моря, и обратно — на запад и в Северный Ледовитый океан. Остров Сосновец очень приметен с моря, поэтому всегда служил отличным ориентиром для моряков.
Именно по нему мореходы уточняли свое местоположение, прежде чем взять курс на Зимний берег Белого моря или к Соловецким островам. По Сосновцу ориентировались и при выходе из Белого моря. В 1822 году на нем появилась первая опознавательная красная башня, на смену которой в 1863 году пришел световой маяк, который с тех пор несколько раз модернизировался и перестраивался. В 1960 году на Сосновце появилась 31-метровая черно-белая башня маяка из сборных чугунных тюбингов, которая стоит там и сегодня.
Терско-Орловский (или просто Орловский) маяк считается самым старым из подобных каменных строений Кольского полуострова. Исторически неподалеку от Терско-Орловского мыса моряки часто попадали в так называемое горло Белого моря, опасный участок, где встречаются несколько течений и есть скальные мели. Поэтому строительство маяка было просто необходимо. Свою работу он начал в сентябре 1842 года, его контролировали смотритель и пятеро служащих.
Ближайшее село находилось на расстоянии около 20 километров от маяка, а до Архангельска можно было добраться лишь летом на попутных судах, поэтому ремонт маяка был весьма непростой задачей. И хотя он существенно облегчил жизнь морякам, катастрофы в районе Терско-Орловского мыса все равно порой случались. К примеру, в 1872 году там перевернулся катер со строительными материалами, погибло более 20 моряков. Но работа маяка все равно делала ход судов куда безопаснее.
Скальный островок Большой Топ находится в Белом море, между восточной стороной Кемских шхер и соловецкой бухтой Благополучия. Это голый остров из гранита и белого кварцита, покрытый торфом и плотным слоем очень мягкой зеленой растительности. В солнечные дни на Большом Топе греются тюлени и отдыхают морские птицы. В 1915 году, еще при Николае II, на острове был возведен 20-метровый железобетонный маяк: поводом для его постройки стала Первая мировая война. Круглую башню маяка окрасили в черный цвет, а фонарное помещение — в красный.
Он освещал горизонт на 360 градусов и помогал морякам-рыболовам ориентироваться в широком проливе Восточная Соловецкая Салма. Кроме того, маяк острова Большой Топ обеспечивал круглосуточное плавание судов в проливе Западная Соловецкая Салма и на подходах к нему. Его отличительной особенностью является то, что на нем никогда не было смотрителя — это полностью автоматический маяк, который освещает все вокруг на расстоянии 15 морских миль ярким белым светом.
Маяк находится на Секирной горе Большого Соловецкого острова Соловецкого архипелага в Белом море, при входе в Онежский залив. Соловки знамениты ансамблем одноименного монастыря, историческим и природным заповедником, который был основан в 1429 году иноком Савватием. К середине XIX века монастырь стал не только одним из главных религиозных и хозяйственных центров на Севере России, но и хорошо укрепленной крепостью, которая защищала Поморье от набегов немцев, финнов и шведов.
Кроме того, к 1860-м годам на Большой Соловецкий остров стали ходить крупные пароходы из Архангельска и других портов Белого моря, в связи с этим понадобилось навигационное ограждение, способное обеспечить безопасность моряков не только днем, но и в ночное время. В результате в 1861 году на вершине 74-метровой Секирной горы была построена церковь, которую год спустя надстроили башенкой маяка. Он действует по сей день, это самый высокий маяк Белого моря: верхняя точка храма возвышается над морской поверхностью на 98 метров.
Маяк на мысе Дежнева — самый восточный в стране: он первым встречает новый день в России. Маяк совмещен с памятником мореходу и землепроходцу Семену Дежневу. В XVII веке Дежнев стал первым мореплавателем, прошедшим Берингов пролив, отделяющий Азию от Северной Америки и Чукотку от Аляски. Впервые каменный крест в его честь появился на местном холме Ингегрук в 1910 году. Но в годы советской власти монумент снесли. Позже он был воздвигнут вновь, однако разрушился из-за воздействия сурового климата.
В 1956 году в память о знаменитом мореплавателе на мысе построили гибрид памятника и маяка, который до сих пор освещает путь морякам. Его строительство велось еще в те времена, когда на мысе Дежнева обитали китобои. На корпусе маяка есть бюст Семена Дежнева и чугунные пластины, которые рассказывают историю мореплавателя. Памятник установлен в живописном месте, на отдельном холме посреди высоких гор, и по праву считается одной из достопримечательностей Чукотки.