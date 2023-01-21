Где искать самые красивые маяки российского Заполярья

Уникальный Святоносский маяк на побережье Кольского полуострова возьмут под охрану — об этом заявило Министерство культуры Мурманской области. Деревянный маяк расположен в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Островной на полуострове Святой Нос и является образцом фортификационной архитектуры XIX века. Он работает с 1862 года — на сегодняшний день это один из самых старых действующих маяков страны. Этот и другие красивые и необычные маяки, освещающие российское Заполярье, — в галерее «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Святоносский маяк (Мурманская область)

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Святоносский маяк находится на северо-восточном побережье Кольского полуострова и включен в единый государственный реестр как объект культурного наследия федерального значения. Высота сооружения — 22 метра, при этом маяк возвышается на 94 метра над уровнем моря. Его дальность видимости достигает 22 миль (более 35 километров). Маяк обеспечивает навигационную безопасность не только морского побережья Мурманской области, но и всего Северного морского пути.

В годы Великой Отечественной войны мимо Святоносского маяка по морскому пути из Архангельска в Кольский залив поступало снабжение Северного флота и войск Карельского фронта в Заполярье. С лета 1942 года по этому маршруту началось движение союзных конвоев. В 2004 году Святоносский маяк отремонтировали — он стал работать в автоматическом режиме благодаря солнечным батареям и аккумуляторам. А в 2018-2019 годах Минкультуры Мурманской области провело масштабную работу, в ходе которой уникальное сооружение было обследовано и описано.

Вайдагубский маяк (Мурманская область)

Вайдагубский маяк на полуострове Рыбачий — это самый северный действующий маяк России. Он расположен на подходе к губе Вайда, поморские рыбаки с давних пор меняли там пойманную рыбу на товары от финнов и норвежцев. А на небольшом мыске северо-восточного берега губы еще в XIX веке находилось становище. В 1890-е годы во время весеннего лова трески в губу заходило до 200 промысловых судов, а поскольку она была неприметна с воды, моряки ориентировались по прилегающим мысам.

Однако ночью делать это они опасались и ждали рассвета в открытом море. Поэтому в 1894 году Дирекция маяков Белого моря решила установить на мысе, в двух километрах от входа в губу, небольшой деревянный маяк, который начал действовать в 1896 году. В годы Великой Отечественной войны он был разрушен, а в 1966 году вместо него возвели современную 29-метровую красную круглую башню. Она стоит на возвышенности в 33 метра, освещая путь морякам зеленым проблесковым огнем.

Городецкий маяк (Мурманская область)

Городецкий маяк находится в северо-восточной части Кольского полуострова — между мысами Большой Городецкий и Малый Городецкий, где вдается в берег одноименная губа. Там издавна укрывались суда, которые следовали из Баренцева моря в Белое и обратно. Сегодня тут также расположена якорная стоянка судов промыслового флота. Для того чтобы облегчать судоходство в этих краях, в 1876 году на Малом Городецком мысе была установлена первая навигационная башня из дерева.

С тех пор Городецкий маяк за многие десятилетия не раз рождался заново. Его нынешнее здание возвели в 70-е годы XX века: комплекс включает в себя световой маяк в виде каменной башни, который возвышается над одноэтажным домом, и ряд других технических строений. Высота башни Городецкого маяка от основания составляет 18 метров, а над уровнем моря он возвышается на целых 55 метров. Он показывает морякам путь белым проблесковым огнем, который виден на расстоянии до 26 морских миль.

Маяк в селе Кашкаранцы (Мурманская область)

Маяк с гидрометеостанцией в селе Кашкаранцы на берегу Белого моря является единственным легкодоступным маяком Беломорского региона — доехать туда можно на автомобиле. Правда, пройти внутрь не получится: он эксплуатируется Гидрографической службой Минобороны России. Но прекрасные виды на маяк от этого не становятся хуже. Его первое здание (точнее, навигационный знак) в Кашкаранцах построили еще в 1938 году.

Нынешнее здание маяка возвели в 1978 году, это последний маяк, построенный на Терском берегу Кольского полуострова. Высота башни от основания составляет 24 метра, высота огня над уровнем моря — 26 метров. Видимость маяка — 15 миль. При нем организован небольшой городок, там живут работники, обслуживающие как сам маяк, так и гидрометеостанцию, которая начала работу 20 июня 1946 года. Полученные здесь данные анализируются, обрабатываются и обобщаются режимными отделами Мурманского гидрометцентра, а также пополняют Государственный фонд данных.

Маяк на мысе Сетьнаволок (Мурманская область)

Мыс Сетьнаволок, на котором стоит одноименный маяк, является северо-западным входным мысом в Кольский залив. При сильном ветре и большой северо-восточной зыби прилив создает здесь опасную толчею, в результате чего суда с большой силой прижимаются к мысам Поганьнаволок и Сетьнаволок. Это очень опасно для мореплавания, поэтому в 1900 году на последнем мысе основали маяк. Вначале все его сооружения и здания были выполнены из дерева. Позже маяк не раз переоборудовали и перестраивали.

В 1963 году на маяке была проведена капитальная реконструкция — башню маяка совместили с каменным маячно-техническим зданием. Весь этот комплекс общей высотой 12 метров окрашен в желтый цвет, благодаря этому на фоне скал и снега маяк хорошо заметен с моря. Его красный огонь виден на 22 мили, а зеленый — на 19 миль. Сетьнаволокский маяк играет огромную роль в обеспечении безопасности судоходства из Баренцева моря к Мурманску, крупнейшему северному порту.

Маяк на острове Сосновец (Мурманская область)

Название маяку дал Сосновец — единственный крупный остров в горле Белого моря, у Терского берега Кольского полуострова. Остров расположен практически у самого Северного полярного круга: его длина составляет около километра, а ширина — от 180 до 580 метров. Здесь пересекаются пути судов, которые следуют с запада, вдоль Мурманского берега в южные заливы Белого моря, и обратно — на запад и в Северный Ледовитый океан. Остров Сосновец очень приметен с моря, поэтому всегда служил отличным ориентиром для моряков.

Именно по нему мореходы уточняли свое местоположение, прежде чем взять курс на Зимний берег Белого моря или к Соловецким островам. По Сосновцу ориентировались и при выходе из Белого моря. В 1822 году на нем появилась первая опознавательная красная башня, на смену которой в 1863 году пришел световой маяк, который с тех пор несколько раз модернизировался и перестраивался. В 1960 году на Сосновце появилась 31-метровая черно-белая башня маяка из сборных чугунных тюбингов, которая стоит там и сегодня.

Терско-Орловский маяк (Мурманская область)

Терско-Орловский (или просто Орловский) маяк считается самым старым из подобных каменных строений Кольского полуострова. Исторически неподалеку от Терско-Орловского мыса моряки часто попадали в так называемое горло Белого моря, опасный участок, где встречаются несколько течений и есть скальные мели. Поэтому строительство маяка было просто необходимо. Свою работу он начал в сентябре 1842 года, его контролировали смотритель и пятеро служащих.

Ближайшее село находилось на расстоянии около 20 километров от маяка, а до Архангельска можно было добраться лишь летом на попутных судах, поэтому ремонт маяка был весьма непростой задачей. И хотя он существенно облегчил жизнь морякам, катастрофы в районе Терско-Орловского мыса все равно порой случались. К примеру, в 1872 году там перевернулся катер со строительными материалами, погибло более 20 моряков. Но работа маяка все равно делала ход судов куда безопаснее.

Маяк на острове Большой Топ (Архангельская область)

Скальный островок Большой Топ находится в Белом море, между восточной стороной Кемских шхер и соловецкой бухтой Благополучия. Это голый остров из гранита и белого кварцита, покрытый торфом и плотным слоем очень мягкой зеленой растительности. В солнечные дни на Большом Топе греются тюлени и отдыхают морские птицы. В 1915 году, еще при Николае II, на острове был возведен 20-метровый железобетонный маяк: поводом для его постройки стала Первая мировая война. Круглую башню маяка окрасили в черный цвет, а фонарное помещение — в красный.

Он освещал горизонт на 360 градусов и помогал морякам-рыболовам ориентироваться в широком проливе Восточная Соловецкая Салма. Кроме того, маяк острова Большой Топ обеспечивал круглосуточное плавание судов в проливе Западная Соловецкая Салма и на подходах к нему. Его отличительной особенностью является то, что на нем никогда не было смотрителя — это полностью автоматический маяк, который освещает все вокруг на расстоянии 15 морских миль ярким белым светом.

Свято-Вознесенский храм-маяк скита Соловецкого монастыря (Архангельская область)

Маяк находится на Секирной горе Большого Соловецкого острова Соловецкого архипелага в Белом море, при входе в Онежский залив. Соловки знамениты ансамблем одноименного монастыря, историческим и природным заповедником, который был основан в 1429 году иноком Савватием. К середине XIX века монастырь стал не только одним из главных религиозных и хозяйственных центров на Севере России, но и хорошо укрепленной крепостью, которая защищала Поморье от набегов немцев, финнов и шведов.

Кроме того, к 1860-м годам на Большой Соловецкий остров стали ходить крупные пароходы из Архангельска и других портов Белого моря, в связи с этим понадобилось навигационное ограждение, способное обеспечить безопасность моряков не только днем, но и в ночное время. В результате в 1861 году на вершине 74-метровой Секирной горы была построена церковь, которую год спустя надстроили башенкой маяка. Он действует по сей день, это самый высокий маяк Белого моря: верхняя точка храма возвышается над морской поверхностью на 98 метров.

Маяк на мысе Дежнева (Чукотка)

Маяк на мысе Дежнева — самый восточный в стране: он первым встречает новый день в России. Маяк совмещен с памятником мореходу и землепроходцу Семену Дежневу. В XVII веке Дежнев стал первым мореплавателем, прошедшим Берингов пролив, отделяющий Азию от Северной Америки и Чукотку от Аляски. Впервые каменный крест в его честь появился на местном холме Ингегрук в 1910 году. Но в годы советской власти монумент снесли. Позже он был воздвигнут вновь, однако разрушился из-за воздействия сурового климата.