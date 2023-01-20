Почему Приморье включили в топ Национального туристического рейтинга

Весь рейтинг, в котором 85 мест, разделили на несколько групп. Первая насчитывает 30 регионов и называется «Лидеры». Первые места предсказуемо заняли Краснодарский край, Московская область и Москва, Санкт-Петербург и Крым. На шестом месте – Нижний Новгород. Седьмое место занял Приморский край. Это единственный дальневосточный регион, который «забрался» так высоко в рейтинге. Причины, по которым Приморью дали так много баллов, составители рейтинга не озвучили. Учитывая отсутствие азиатских туристов на протяжении трех лет и дорогие билеты из Центральной России, попадание столицы ДФО на седьмое место удивляет. В топ-30 также попала Сахалинская область. Регион занял 20-е место. Завершает тридцатку лидеров Кузбасс. На 37-м месте оказалась Бурятия, на 52-м – Хабаровский край. Амурская область – на 59-м месте. Камчатка и Якутия расположились на 62 и 69-м местах. Это группа получила название «Крепкие профи».