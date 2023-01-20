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4 часа назад

Почему Приморье включили в топ Национального туристического рейтинга

РИА "ФедералПресс"

Журнал «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал ежегодный Национальный туристический рейтинг. В нем расположили все регионы в зависимости от уровня услуг и привлекательности для туристов.

Почему Приморье включили в топ Национального туристического рейтинга
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Весь рейтинг, в котором 85 мест, разделили на несколько групп. Первая насчитывает 30 регионов и называется «Лидеры». Первые места предсказуемо заняли Краснодарский край, Московская область и Москва, Санкт-Петербург и Крым. На шестом месте – Нижний Новгород. Седьмое место занял Приморский край. Это единственный дальневосточный регион, который «забрался» так высоко в рейтинге. Причины, по которым Приморью дали так много баллов, составители рейтинга не озвучили. Учитывая отсутствие азиатских туристов на протяжении трех лет и дорогие билеты из Центральной России, попадание столицы ДФО на седьмое место удивляет. В топ-30 также попала Сахалинская область. Регион занял 20-е место. Завершает тридцатку лидеров Кузбасс. На 37-м месте оказалась Бурятия, на 52-м – Хабаровский край. Амурская область – на 59-м месте. Камчатка и Якутия расположились на 62 и 69-м местах. Это группа получила название «Крепкие профи».

«В связи со снятием ограничений, связанных с пандемией, больше возможностей появилось у экскурсионных маршрутов. Среди них наиболее востребованными стали путешествия в Москву и Санкт-Петербург, по Золотому кольцу, на Русский Север и Дальний Восток. Также компании занимались развитием технологий в условиях, когда требуется в том числе экономить определенные ресурсы, учитывать платежеспособность потребителей, изменения логистики поставщиков, волатильность курсов валют», – отметил Дмитрий Горин, председатель совета директоров холдинга «Випсервис», вице-президент Российского союза туриндустрии.

Ранее сообщалось о том, что в Приморье готовятся к приему туристов из Китая. Страна постепенно снимает ковидные ограниения. Фото: ФедералПресс / Анна Миронова

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