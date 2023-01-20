Зачем ехать в Слободской

Город внешне почти не изменился с тех пор, как здесь родился Саша Гриневский, будущий писатель Грин, и прогуливался дедушка композитора Петра Чайковского. Слободской сегодня, как считают историки и активисты, настоящая жемчужина, которую нужно только достать на поверхность, слегка облагородить и вынести туристам на блюдечке с красивой каемочкой.

Фото: ТАСС ТАСС

Обнять Грина

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На деревянном настиле в парке у главной площади заснеженного Слободского, расправив крылья, стоит бронзовая чайка. Кажется, она вот-вот взлетит — прочь из этого промерзшего города к теплому морю. Рядом с задумчивым лицом сидит Александр Грин. Он писатель и выдумщик, и это он внушил миллионам девушек, что если сильно ждать и верить, то "однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус", на берег сойдет храбрый красивый принц и настанет долгая счастливая жизнь.

Саша Гриневский родился в Слободском в 1880 году в семье ссыльного поляка. Маленького Сашу крестили в Никольском храме, а вскоре вся семья переехала в соседнюю Вятку, где будущий писатель постигал азы наук, предпочитая учебникам книги о приключениях, а домашним заданиям — лес, костер и охоту. Саша жаждал странствий, грезил о море и, как только окончил городское четырехклассное училище, уехал в Одессу, не оставив ни о Слободском, ни о Вятке особо лестных отзывов.

А слобожане своего Сашу все равно любят: его именем назвали одну из улиц, местную библиотеку, а летом 2022 года установили в парке памятник писателю. И чайку рядом поставили. Так что сейчас вечный Грин в легких туфлях и плаще, в складках которого уютно улеглись пушистые хлопья снега, сидит на деревянном настиле и задумчиво наблюдает за Соборной площадью — сердцем старинного купеческого города. При желании можно присесть рядом, обнять Грина и понаблюдать за городом вместе.

Встретить музу и знаменосца

В разные годы и столетия по Соборной площади Слободского гуляли любопытные персонажи. В конце XVIII века здесь бывал дед композитора Петра Ильича Чайковского — Петр Федорович. В Слободском он работал лекарем, потом городничим, здесь же в 1795 году у него родился сын Илья — будущий отец знаменитого композитора. Вполне могла заглянуть на Соборную бывшая жена Александра Пушкина Наталья Ланская, в Слободской она заезжала вместе со вторым мужем, генералом Петром Ланским. В начале 1940-х годов на площади можно было увидеть музу Сергея Есенина — актрису Августу Миклашевскую, она прибыла в Слободской с эвакуированным театром и жила в гримерке Дома культуры.

Примерно в те же годы по площади бегал круглолицый паренек — Гриша Булатов. В июне 1943 года 17-летний Григорий уйдет из дома на фронт, получит несколько боевых наград, дойдет до Берлина разведчиком 756-го стрелкового полка под командованием Федора Зинченко, входившего в состав 150-й стрелковой дивизии, и в 14:25 30 апреля 1945 года водрузит победное знамя над Рейхстагом.

Сегодня некоторые историки утверждают, что именно Булатов был первым знаменосцем, но официальными героями стали Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария, а подвиг молодого разведчика Булатова и его товарищей предали забвению на десятилетия.

— На рубеже веков было мнение восстановить историческую несправедливость, наградить хотя бы посмертно Героем России. Из того взвода солдат, которые штурмовали Рейхстаг, впоследствии практически никто не выжил, трагически погиб в Слободском Булатов, другие тоже при непонятных обстоятельствах, — уверен краевед, сотрудник Слободского краеведческого музея Сергей Бушмакин.

Запутаться в веках

Разных историй в Слободском множество, город несколько столетий бережно складывал их в архивы и музеи, чтобы потом рассказывать гостям.

— Слободской — один из древнейших провинциальных городов на Вятке, он возник на торговом пути — "государевой дороге" из Москвы в еще не освоенную Сибирь и на север. Дата основания города неизвестна, упоминания о нем в письменных источниках датируются 1505 и 1396 годами, но археологи утверждают, что по самым ранним предметам можно датировать становление города XII веком, — рассказывает Сергей Бушмакин, который работает в местном краеведческом музее с 1987 года и лучше всех знает, какие сокровища прячет город. — Когда в конце XVIII века Екатерина II утвердила регулярный план развития Слободского, город начали застраивать по типовым проектам в стиле русского классицизма, и к началу XX века он обрел свой современный облик. А сегодня гости, архитекторы, которые к нам приезжают, говорят, что среди провинциальных городов Слободской — один из наиболее сохранившихся, что ни объект здесь — то историческая ценность.

По центру города можно гулять, как по музею под открытым небом. Если мысленно убрать с улиц машины, город предстанет фактически в том же виде, каким он был, когда местные купцы, обогатившиеся на торговле с Архангельском и другими российскими землями, только-только построили здесь свои особняки с колоннами и лепниной, а кое-где посадили на ворота каменных львов.

Увидеть первый в России банк

Чтобы познакомиться с купеческим наследием, можно даже никуда не уходить с Соборной площади. Прямо напротив построенной в 1823 году на средства горожан 66-метровой колокольни Спасо-Преображенского собора стоит здание первого в России общественного банка. Его открыл в 1810 году слободской купец Ксенофонт Анфилатов, пожертвовав на это дело 25 тыс. рублей. Еще 3 тыс. рублей собрали горожане. Нигде в России до сих пор подобного учреждения не было, а его устав включили в 1-й Свод законов Российской империи и стали использовать как образец.

В банке кредитовались купцы, предприниматели, ремесленники. "Процент был мизерный, поэтому любой взявший ссуду мог с ней рассчитаться. А доходы, которые получал банк, шли на развитие города — мощение улиц, создание городского водопровода, строительство учебных заведений, больниц, гостиного двора", — говорит Бушмакин.

Анфилатов вообще личность в Слободском легендарная. Он первым из российских купцов стал торговать с Америкой — организовал в 1806 году по поручению Александра I из России в Америку и обратно три торговых рейса. В Слободском Анфилатов построил немало зданий, в том числе свой особняк в стиле классицизма с лепными элементами, колоннами, резными наличниками и изразцовым камином. Печи в его доме выложили красивой керамикой, полы выстлали паркетом, а кованые перила парадной лестницы украсили изящным рисунком. Сейчас в бывшем особняке Анфилатова краеведческий музей.

Прикоснуться к "парижанке"

Но вернемся на Соборную, откуда лучше всего знакомиться с городом. Начать стоит со слободского чуда — маленькой деревянной Михаило-Архангельской церкви 1610 года, которая спряталась в парке слева от площади. Слобожанам эта церковь особенно дорога, здесь каждый знает, что она путешественница и построили ее без единого гвоздя.

— По технологии того времени при строительстве использовали только деревянные шипы для крепления конструкции, железные гвозди были в большом дефиците. А самым главным инструментом был топор. Так ее и построили — без пилы и гвоздей. И это архитектурное чудо, — улыбается Сергей Бушмакин.

В 1973 году церковь, предварительно разобрав по бревнам, возили на выставку в Париж, после чего слобожане ласково прозвали церковь "парижанкой".

От старушки-"парижанки" по парку можно прогуляться до набережной реки Вятки, помечтать о своем Грэе или своей Ассоль в береговой ротонде и дойти до Свято-Екатерининского собора. "Екатерину" слобожане тоже любят, белоснежный храм щедро украшен узорами и завитушками, так что кажется легким и кружевным. В шаговой доступности от площади еще есть Никольский храм, построенный на рубеже XIX–XX веков прославленным вятским архитектором Иваном Чарушиным, и Христорождественский женский монастырь, который занимает целый городской квартал. А любителям приключений знатоки города советуют прогуляться от Соборной пару километров по улице Советской в ту сторону, куда указывает установленный на площади товарищ Ленин — до бывшего пивоваренного завода.

Завод построили в XIX веке купцы Александровы рядом со своим же винокуренным заводом, оба предприятия работали до начала XXI века, но пали жертвами — обстоятельств ли или "эффективных менеджеров", история умалчивает. Сейчас от пивоваренного завода остались лишь руины. Жаль, что корпусам завода не встретился собственный Анатолий Курбатов.

Купить башню

— Если долго-долго всматриваться в даль, можно увидеть Северный Ледовитый океан, — шутит предприниматель Анатолий Курбатов, скользя взглядом по макушкам деревьев, убегающих от Слободского к горизонту. Мы стоим на крыше водонапорной башни, которую он купил два с половиной года назад.

Курбатов и его башня — еще один повод наведаться в Слободской. Многие именно за этим сюда и едут — посмотреть, что за человек вздумал купить старую заброшенную башню и увековечить имя архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина. Кстати, экскурсии по Слободскому Анатолий тоже проводит.

С башней дело было так. Однажды, возвращаясь из Белой Холуницы в Киров, Анатолий заехал в Слободской к знакомому и узнал от него, что в городе продается водонапорная башня. "Давай купим!" — предложил Анатолий, друзья посмеялись и разъехались. А потом Курбатов обратился к риелтору.

— Здесь была грязища, пылища, несколько этажей свалок — наследие коммуналок, которые размещались в башне. Но в здании бетонные перекрытия, а построил его архитектор Чарушин. Не часто появляется возможность купить здание Чарушина. И я купил, — рассказывает Анатолий, разжигая печь в теперь уже его собственной башне.

Бюрократическая машина тут же продемонстрировала предпринимателю, кто в доме главный. Документы на башню шли два месяца, электричество смогли подключить через восемь с половиной месяцев, водопровод и канализацию — через 11 месяцев, а различные провода ответственные организации не могли убрать пару лет. Анатолий бесконечно писал письма в многочисленные конторы, а параллельно наводил в башне порядок, устраивал коллективные субботники, вечера поэзии и продумывал проект будущего музея.

— Здесь будет музей архитектуры Чарушина. Мы много катаемся по Кировской области, Татарстану, Удмуртии, и практически любое красивое здание — это творение Ивана Аполлоновича. Чарушин формирует чувство красоты. Мы планируем представить в музее макеты самых значимых, эффектных зданий, попробуем отследить рост Чарушина как архитектора и вообще развитие территории вятской губернии, — делится планами Анатолий.

К каждому макету подготовят описание всех архитектурных элементов здания, его историю и историю жильцов. "Здесь все можно будет потрогать, пощупать. Хочется, чтобы в музее можно было проводить уроки краеведения, чтобы у детей закладывалось чувство эстетики и чтобы они видели вокруг не только панельки", — говорит Курбатов.

На четвертом этаже Анатолий планирует обустроить апартаменты для тех, кто хотел бы приехать в старинный купеческий городок и пожить в водонапорной башне, которой больше 100 лет.

Сейчас детище Курбатова со всех сторон заботливо окружено строительными лесами, рабочие восстанавливают кирпичную кладку. В небольшом сквере у башни летом посадили виноград. Когда потеплеет, здесь оборудуют экспозицию окон с чарушинских зданий. Сам Анатолий, хотя и выглядит слегка уставшим, уверяет, что энтузиазма за эти годы не растерял, просто стал относиться к проекту как к работе, которую уже хотелось бы доделать.

— Моя цель — восстановить внешний вид башни и показать другим людям пример, что так можно делать: покупать и восстанавливать исторические здания. Хочется создать здесь культурный центр, чтобы в башне проходили семинары, выставки. И увековечить память о Чарушине, потому что при том огромном следе, который он оставил, нет, например, ни одной улицы с его именем, — решительно настроен владелец башни.

Поверить в чудеса

Анатолий Курбатов, создавая своими руками новую городскую достопримечательность, не устает повторять, что Слободской в плане туризма по-прежнему сильно недооценен.

— Когда однажды я открыл для себя Слободской, я каждые два-три месяца ездил сюда погулять. Летом это очень зеленый город, здесь нет высоких зданий, много исторических памятников. Ввести бы здесь дизайн-код и убрать лишнюю рекламу, было бы отлично, — говорит Курбатов. — Впрочем, и сейчас люди много путешествуют: в первый год у меня побывало 1,5 тыс. человек, после я перестал считать. Были гости из Кирова, Кирово-Чепецка, Глазова, Котельнича, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, из Чехии и Швеции, приезжала компания из Германии.

По словам историка, блогера и автора проекта "Пешком по Вятке" Антона Касанова, как только в 2017 году его команда впервые организовала экскурсию в Слободской, этот маршрут сразу стал одним из самым популярных. Каждый раз на экскурсию собиралось более 100 человек.

— Потенциал города как туристической дестинации достаточно велик, — говорит Касанов. — Здесь сохранилась значительная часть дореволюционной застройки, ансамбль главной площади, некрополь, женский монастырь, многие купеческие усадьбы. Со Слободским связано большое количество известных имен, здесь есть свой пласт ярких городских легенд, живописные виды на реку. Слободской хорошо подходит под туры выходного дня, туристы могут приехать сюда из Кирова либо посетить город во время большого путешествия по федеральной трассе. В городе помимо стандартного краеведческого музея (недурно обставленного, чувствуется умение руководства работать с грантами) есть музей Бакулева и музей Александра Грина, они позволяют насытить экскурсионную программу знакомством сразу с несколькими персоналиями местной истории, погружением в древнюю архитектуру и крестьянский быт.

Но немного облагородить город все же нужно, соглашаются все активисты и эксперты. Как минимум привести в порядок вывески (власти уже заключили договор на разработку дизайн-кода), подлатать тротуары и дороги, отреставрировать здания на Соборной площади. В 2021 году в Слободском отремонтировали колокольню, колоннаду и фонтан, в 2022 году благоустроили сквер у мемориала "Городу Слободскому 500 лет". Но в ремонте по-прежнему нуждаются торговый центр "Космос" — бывший Гостиный Двор, банк Анфилатова, церковь-"парижанка".

— Все эти здания — объекты культурного наследия федерального значения, которые при этом находятся не в федеральной собственности, а значит, не подпадают под федеральные программы. Самостоятельно муниципалитет ремонтировать такие объекты не в состоянии. Собственные доходы города в 2021 году, например, составили 284 млн рублей, 250 из которых идет на зарплату и содержание бюджетных учреждений. А реставрацию торгового центра "Космос" нам специалисты оценили в 240 млн рублей, то есть мы должны год не есть и не пить, — приводит расчеты глава Слободского Ирина Желвакова.

Предприниматели подключаются как могут, помогают финансировать проекты благоустройства в городе, предприятие "Красный якорь" финансирует разработку проекта ремонта "Космоса", но суммы по реконструкции объектов культурного наследия для местного бизнеса неподъемные. Поэтому пока власти ведут работу с документами, актуализируют проекты реконструкции, планируют участвовать во всех возможных федеральных и региональных программах и надеются на федеральную поддержку.