Поток туристов в Волгоград увеличился на 36% в праздники

В течение новогодних каникул в Волгоградскую область прибыло порядка 24 тысяч туристов. Так, по сравнению с таким же периодом 2022 года количество путешественников, прибывших в регион в первые дни января, выросло на 36%.
По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, большинство туристов посещали достопримечательности, посвящённые героическому прошлому Волгограда.
Согласно данным сервиса Туту.ру, на новогодних праздниках город-герой пользовался большой популярностью у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Уточняется, что москвичи предпочитали отправляться в Волгоград на поезде, а жители Северной столицы выбирали для путешествия самолет.
Стоит отметить, что в Волгоградской области организовано почти 200 однодневных и многодневных турмаршрутов для взрослых и детей. Для бронирования путешественникам доступно более 380 гостиниц и отелей разной категории. Помимо этого, гости города смогут попробовать национальные блюда народов России и мира, а также приобрести разнообразную сувенирную продукцию.