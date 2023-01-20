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2 часа назад

Поток туристов в Волгоград увеличился на 36% в период новогодних праздников

runews24.ru

В течение новогодних каникул в Волгоградскую область прибыло порядка 24 тысяч туристов. Так, по сравнению с таким же периодом 2022 года количество путешественников, прибывших в регион в первые дни января, выросло на 36%.

Поток туристов в Волгоград увеличился на 36% в праздники
Фото: runews24.rurunews24.ru

По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, большинство туристов посещали достопримечательности, посвящённые героическому прошлому Волгограда.

Согласно данным сервиса Туту.ру, на новогодних праздниках город-герой пользовался большой популярностью у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Уточняется, что москвичи предпочитали отправляться в Волгоград на поезде, а жители Северной столицы выбирали для путешествия самолет.

Стоит отметить, что в Волгоградской области организовано почти 200 однодневных и многодневных турмаршрутов для взрослых и детей. Для бронирования путешественникам доступно более 380 гостиниц и отелей разной категории. Помимо этого, гости города смогут попробовать национальные блюда народов России и мира, а также приобрести разнообразную сувенирную продукцию.

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