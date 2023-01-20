Туристов на Вятку будут заманивать динозаврами

Продукцию местной компании для туристической привлекательности региона предложил использовать глава региона.

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Как давно вымерли динозавры? Около 65 млн лет назад… А точно ли на свете не осталось ни одного? Кировская компания «Диномашина» с гордостью может ответить: «Нет!». Это единственная в России организация, которая занимается производством статичных и аниматронных фигур, в том числе и динозавров. Рептилии поражают своими размерами, могут двигать частями тела, имитировать дыхание и рычать, но никогда не укусят, в отличие от живых.

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Сначала работой занималось всего 3-5 человек. После регистрации предприятия в 2019 году к работе присоединились 30 человек. Сейчас после отбора по компетенциям, проб и ошибок существует костяк профессиональных специалистов.

На создание 1 аниматронного динозавра мастерам требуется 30 рабочих дней.

С 2019 года кировское предприятия занимается производством статичных и аниматронных фигур динозавров, насекомых, а также декораций и других малых архитектурных форм. Модели динозавров и насекомых воспроизводятся с научной точностью и максимально похожи на прототипов. Фигуры приобретают для установки в парках развлечений, торгово-развлекательных центров, палеонтологических музеев, национальных парков России. Кировская компания на данный момент работает на внутренний рынок, но в ближайшее время планирует экспортировать свою продукцию.

По воспоминаниям руководителя, первая фигура вышла страшненькой и смешной. Чтобы довести ее до идеального состояния, приходилось несколько раз переделывать.

Предприятие ведет поэтапную модернизацию производства: за последние годы в развитие вложено более 10 млн рублей. Сейчас компания разрабатывает модель ходящего динозавра, планируется запуск стеклопластиковых изделий.

Директор предприятия Максим Арасланов отметил, что фабрика с момента создания плотно сотрудничает с Вятским палеонтологическим музеем. Глава региона уточнил, смогут ли сотрудники фабрики сделать движущиеся фигуры ящеров пермского периода, скелеты которых находят в Котельничском местонахождении.

Наши разработчики делают самые разные заказы фигур животных, насекомых, – отметил Максим Арасланов.