Каким будет новый курортный город на Кубани

На Кубани появится новый курорт на море с медицинскими кластерами, полями для гольфа и IT-парком. Кроме того, туда можно будет поехать учиться – запланировано строительство университета, сообщили в строительном департаменте.
«Утвержденные документы территориального планирования Темрюкского района предусматривают развитие населенных пунктов, в том числе и размещение рекреационных объектов», – сообщили в администрации.
Курорт расположится в Темрюкском районе и будет называться ГК «Самолет». На берегу Азовского моря появятся гостиницы, пляжи, курортные зоны, социальные объекты и жилые дома. Анонсировано появление спортивного кластера и площадки для гольфа.
Строительство начнется в 2024 году на трех тысячах гектарах, сообщает РБК.