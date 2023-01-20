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2 часа назад

Каким будет новый курортный город на Кубани

РИА "ФедералПресс"

На Кубани появится новый курорт на море с медицинскими кластерами, полями для гольфа и IT-парком. Кроме того, туда можно будет поехать учиться – запланировано строительство университета, сообщили в строительном департаменте.

Каким будет новый курортный город на Кубани
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Утвержденные документы территориального планирования Темрюкского района предусматривают развитие населенных пунктов, в том числе и размещение рекреационных объектов», – сообщили в администрации.

Курорт расположится в Темрюкском районе и будет называться ГК «Самолет». На берегу Азовского моря появятся гостиницы, пляжи, курортные зоны, социальные объекты и жилые дома. Анонсировано появление спортивного кластера и площадки для гольфа.

Строительство начнется в 2024 году на трех тысячах гектарах, сообщает РБК.

Отдых в России,Группа компаний Самолет,
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