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3 часа назад

Омскую область признали привлекательной для туристов

Омск Здесь

Омская область вошла в группу "Крепкие профи" в Национальном туристическом рейтинге. Журнал "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" провели восьмое ежегодное исследование, посвящённое развитию внутреннего и въездного туризма и привлекательности российских регионов по мнению иностранных и отечественных туристов.

Омскую область признали привлекательной для туристов
Фото: Омск ЗдесьОмск Здесь

По итогам работы выяснилось, что Омская область заняла 34-ю позицию и вошла в "серебряную" группу рейтинга "Крепкие профи", набрав 70,5 балла.

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Стоит отметить, что за прошедший год в Омской области увеличилось количество мест размещения, и это повлияло на рост турпотока в регионе. Кроме того, регион старается привлекать туристов богатым культурным наследием и событийными мероприятиями.

Основными местами притяжения в прошлом году стали музей-заповедник "Старина Сибирская" в Большереченском районе, Муромцевский район с Окунево и Петропавловкой и базы отдыха в Омском районе.

- То, что Омская область остаётся в группе "Крепкие профи", говорит о развитии регионального туризма в верном направлении. После пандемийных двух лет туристическая сфера Омской области смогла оправиться и заработать с новыми силами. В 2022 году проведён IV Международный туристско-транспортный форум "Отдых! Omsk - 2022", который посетило более 2000 человек, с большим успехом прошли Всероссийские акции "Экскурсионный флешмоб", "Ночь музеев" и "Ночь искусств". Наш регион был представлен на Международном российском туристическом форуме "Отдых-2022", который проходил в Москве. В прошлом году впервые в Большеречье состоялся Фестиваль сибирской культуры "Слетье", а в Таре - фестиваль "Тарская крепость". Такие мероприятия повышают туристическую привлекательность районов Омской области и региона целом, - рассказала заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.

Также замминистра поделилась планами на текущий год.

Так, по её словам, в 2023-м году с 16 по 18 июня в Большеречье пройдёт фестиваль "Слетье" (0+), в июле состоится фестиваль "Тарская крепость" (0+) в Таре и в Омске пройдёт "Любинский.Art" (0+). На открытии туристического сезона в Омской области "Любинский. Travel" (0+), которое состоится 3 июня на ул. Музейной, будут представлены ключевые события летнего сезона 2023 года.

Отметим, что в данный момент в Омске продолжает развиваться Туристский информационный центр, который в 2022 году отметил своё пятилетие. Организация занимается популяризацией туристического отдыха среди омичей и гостей города.

Отдых в России,Светлана Бакулина,
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