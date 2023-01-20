Омскую область признали привлекательной для туристов

- То, что Омская область остаётся в группе "Крепкие профи", говорит о развитии регионального туризма в верном направлении. После пандемийных двух лет туристическая сфера Омской области смогла оправиться и заработать с новыми силами. В 2022 году проведён IV Международный туристско-транспортный форум "Отдых! Omsk - 2022", который посетило более 2000 человек, с большим успехом прошли Всероссийские акции "Экскурсионный флешмоб", "Ночь музеев" и "Ночь искусств". Наш регион был представлен на Международном российском туристическом форуме "Отдых-2022", который проходил в Москве. В прошлом году впервые в Большеречье состоялся Фестиваль сибирской культуры "Слетье", а в Таре - фестиваль "Тарская крепость". Такие мероприятия повышают туристическую привлекательность районов Омской области и региона целом, - рассказала заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.