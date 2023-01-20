Путешествующим по России туристам предложат страховки

В Государственной думе депутаты разрабатывают законопроект, который введет понятие страхового полиса для российских туристов, путешествующих по необъятной Родине, сообщает ИА DEITA.RU.
Предполагается, что страховой полис сможет покрывать до 300 тысяч рублей расходов, а его стоимость не будет превышать двух тысяч рублей.
При этом подобные полисы уже существуют, к примеру, туристы, которых весной спасали на Камчатке, были застрахованы. Всего эксперты рынка называют цифру в 5% туристов, которые приобретают страховой полис.
Депутат Андрей Марков подчеркнул, что у законодателей в этом вопросе есть одна принципиальная позиция: страхование должно быть только добровольным.
В настоящее время многие туристы обращаются за помощью в рамках полиса ОМС. Однако выход за рамки полиса оплачивают уже сами туристы, либо их родственники, получающие счет. Эксперты отмечают, что человека спасут, но после могут выставить счет.
Сейчас законопроект дорабатывают в нижней палате парламента, после чего для рекомендаций и одобрения направят в правительство. После документ уже внесут в Госдуму.
Отметим, что выезжающие за границу туристы традиционно покупают страховые полисы.