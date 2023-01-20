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3 часа назад

Путешествующим по России туристам предложат страховки

Deita.ru

В Государственной думе депутаты разрабатывают законопроект, который введет понятие страхового полиса для российских туристов, путешествующих по необъятной Родине, сообщает ИА DEITA.RU.

Путешествующим по России туристам предложат страховки
Фото: Deita.ruDeita.ru

Предполагается, что страховой полис сможет покрывать до 300 тысяч рублей расходов, а его стоимость не будет превышать двух тысяч рублей.

При этом подобные полисы уже существуют, к примеру, туристы, которых весной спасали на Камчатке, были застрахованы. Всего эксперты рынка называют цифру в 5% туристов, которые приобретают страховой полис.

Депутат Андрей Марков подчеркнул, что у законодателей в этом вопросе есть одна принципиальная позиция: страхование должно быть только добровольным.

В настоящее время многие туристы обращаются за помощью в рамках полиса ОМС. Однако выход за рамки полиса оплачивают уже сами туристы, либо их родственники, получающие счет. Эксперты отмечают, что человека спасут, но после могут выставить счет.

Сейчас законопроект дорабатывают в нижней палате парламента, после чего для рекомендаций и одобрения направят в правительство. После документ уже внесут в Госдуму.

Отметим, что выезжающие за границу туристы традиционно покупают страховые полисы.

Отдых в России,Андрей Марков,Госдума,
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