Названа сумма страховки для путешествующих по России

«Страховые продукты для путешествующих по России есть и сейчас, но многие о них не знают, а турагентства их не предлагают, чтобы не отпугнуть людей более высокой ценой тура, — объяснил Марков. — На самом деле, стоимость такого полиса не будет превышать двух тысяч рублей, а в большинстве случаев окажется даже меньше. Принципиальная позиция — страхование должно быть только добровольным».