Названа сумма страховки для путешествующих по России

Путешествующим по России туристам предложат добровольную страховку. Покрытие по полису составит триста тысяч рублей. О подготовке такого законопроекте «Парламентской газете» рассказал член Комитета Госдумы по туризму Андрей Марков.
Прописать возможность страховаться в законе о туризме и определить достаточный размер вознаграждения предложили в Госдуме, где при профильном комитете в прошлом году создали рабочую группу по экстремальному туризму. Законопроект подготовил ее председатель Андрей Марков. Полис позволит покрыть транспортные расходы, проводить медицинские эвакуации и репатриацию останков, перевозить детей, оставшихся без присмотра, получать информационно-консультационную поддержку при организации неотложной помощи. Страховых средств, по словам автора документа, хватит и на лечение, выходящее за рамки ОМС. Кроме того, оформление страховки поможет снизить расходы государства при чрезвычайных ситуациях, когда требуется подключать различные структуры: МЧС, центр медицины катастроф и другие, говорится в пояснительной записке к документу. Размер страхового награждения предлагают зафиксировать на уровне 300 тысяч рублей.
«Страховые продукты для путешествующих по России есть и сейчас, но многие о них не знают, а турагентства их не предлагают, чтобы не отпугнуть людей более высокой ценой тура, — объяснил Марков. — На самом деле, стоимость такого полиса не будет превышать двух тысяч рублей, а в большинстве случаев окажется даже меньше. Принципиальная позиция — страхование должно быть только добровольным».
При продаже тура агент, согласно предложенной инициативе, должен будет проинформировать клиента о возможности оформить страховку, а при отказе — попросит его заполнить специальную форму, в которой человек распишется в том, что все риски он принимает на себя, и в случае чего, обязан будет возместить понесенные расходы на лечение или транспортировку.