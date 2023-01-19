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39 минут назад

Пассажиропоток в аэропорту Храброво в 2022 году снизился на 4,3%

ТАССиещё 2

Калининградский международный аэропорт Храброво в 2022 году обслужил 3,74 млн человек, пассажиропоток снизился по сравнению с 2021 годом на 4,3%, сообщила в четверг ведущий специалист по связям с общественностью АО "Аэропорт Храброво" Наталья Грицун.

Пассажиропоток в аэропорту Храброво в 2022 году снизился на 4,3%
Фото: UnsplashUnsplash

"По итогам 2022 года пассажиропоток международного аэропорта Калининград (Храброво) составил 3 742 387 человек, что на 4,3% меньше по сравнению с показателями 2021 года. Всего за 2022 год было выполнено 13 108 самолетовылетов", - рассказала она.

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Отмечается, что на внутренних воздушных линиях было перевезено 3 653 270 пассажиров, снижение пассажиропотока составило 4,3%. На международных воздушных линиях в 2022 году снижение пассажиропотока по сравнению с 2021 годом составило 3,9%, было обслужено 89 117 пассажиров.

"Главными факторами снижения пассажиропотока за 2022 год стали закрытие воздушного пространства над аэропортами юга и центральной части России, закрытие полетов в Европу для российских авиакомпаний, а также сложности с авиапарком у отечественных перевозчиков", - сказала Грицун, напомнив, что рейсы в Калининград с конца февраля 2022 года выполняются авиакомпаниями по измененному маршруту через Ленинградскую область и нейтральные воды Балтийского моря.

Представитель самого западного в России аэропорта также заметила, что в новогодние праздничные дни - с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года - общий пассажиропоток Храброво составил 123 598 человек, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым загруженным днем по потоку пассажиров стало 5 января, в аэропорту было обслужено 14 519 человек.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны имеет статус аэропорта федерального значения. Маршрутная сеть включает более 20 регулярных направлений полетов. В 2022 году из аэропорта Храброво выполнялись регулярные рейсы по основным направлениям - в Москву и Санкт-Петербург, а также в Новосибирск, Тюмень, Уфу, Самару, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Мурманск, Архангельск, Челябинск, Екатеринбург, Ижевск, Череповец, Псков, Петрозаводск, Минеральные Воды, Иваново. В начале марта 2022 года все международные рейсы из аэропорта Калининграда были отменены. В апреле возобновились регулярные рейсы в Минск (Белоруссия), чартерные - в Анталью (Турция).

Отдых в России,Наталья Грицун,
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