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2 часа назад

Приморский край стал одним из лучших туристических регионов России

runews24.ruиещё 1

Приморский край вошёл в топ-10 лучших регионов России Национального туристического рейтинга по итогам за прошлый год. Из дальневосточных регионов – это единственный, который входит в группе лидеров рейтинга. Об этом сообщили в правительстве края.

Приморский край стал одним из лучших туристических регионов России
Фото: Runews24Runews24

Исследователи оценивали регионы по девяти критериям. Среди них уровень развития туротрасли, популярность у туристов, которые приезжают на короткое время, интерес к региону как к месту отдыха в Сети, популярность среди иностранных граждан и другие.

Краснодарский край стал самым популярным. Приморье находится на седьмом месте. В туристско-информационном центре края рассказали, что цель рейтинга – выявить лучшие регионы с развитым выездным и внутренним туризмом, туристическим потенциалом и привлекательностью среди туристов.

В ходе исследования учитывали статистику, отчёты экспертов и упоминания в СМИ.

Второе место в рейтинге заняла Московская область. После идут Москва и Санкт-Петербург. Крым занял пятую строчку, на шестой расположился Нижний Новгород.

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