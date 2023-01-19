Приморский край стал одним из лучших туристических регионов России

Приморский край вошёл в топ-10 лучших регионов России Национального туристического рейтинга по итогам за прошлый год. Из дальневосточных регионов – это единственный, который входит в группе лидеров рейтинга. Об этом сообщили в правительстве края.

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Исследователи оценивали регионы по девяти критериям. Среди них уровень развития туротрасли, популярность у туристов, которые приезжают на короткое время, интерес к региону как к месту отдыха в Сети, популярность среди иностранных граждан и другие.

Краснодарский край стал самым популярным. Приморье находится на седьмом месте. В туристско-информационном центре края рассказали, что цель рейтинга – выявить лучшие регионы с развитым выездным и внутренним туризмом, туристическим потенциалом и привлекательностью среди туристов.

В ходе исследования учитывали статистику, отчёты экспертов и упоминания в СМИ.