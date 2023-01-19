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42 минуты назад

Туристический кластер «Обские парки» появится в Новосибирской области

VN.ru Все новости Новосибирской областииещё 1

В районе акватории Обского водохранилища планируется создать туристический кластер «Обские парки». На прибрежных территориях Новосибирска, Бердска, Новосибирского, Искитимского и Ордынского районов построят гостиницы, кемпинги и санатории с количеством номеров не менее 120 в каждом.

Туристический кластер появится в Новосибирской области
Фото: VNVN

«Создание туристического кластера «Обские парки» было инициировано в рамках соглашения между Правительством Новосибирской области и Корпорацией Туризм.рф, подписанного в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Мы рассчитываем на финансовую поддержку проекта в виде субсидии из федерального бюджета по обеспечению создания инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на меры поддержки для инвесторов от региона в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Новосибирской области», — рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Кластер позволит развивать в регионе разные виды туризма, от спортивного до этнографического. Также улучшит привлекательность области, позволит привлечь дополнительные средства.

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