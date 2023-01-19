Туристический кластер появится в Новосибирской области

«Создание туристического кластера «Обские парки» было инициировано в рамках соглашения между Правительством Новосибирской области и Корпорацией Туризм.рф, подписанного в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Мы рассчитываем на финансовую поддержку проекта в виде субсидии из федерального бюджета по обеспечению создания инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на меры поддержки для инвесторов от региона в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Новосибирской области», — рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.