Топ-5 российских городов для зимнего отдыха

В холодное время года здесь можно увидеть больше интересного.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Если путешествия у вас ассоциируются исключительно с летом, мы вас переубедим! В холодное время года отпуск тоже может быть ярким. Чего только стоит загадывание желания под северным сиянием или фотография на вершине горы под облаками. Расскажем, где искать русскую зиму.

Видео дня

Собрали пять российских городов, которые лучше посетить зимой, а не летом. Докажем, что снежные уголки не менее прекрасны!

Великий Устюг

Место русской зимы. Городок в Вологодской области славен резиденцией Деда Мороза. Деревянный терем в заснеженном лесу хоть и работает круглый год, однако красивее именно зимой.

В холодное время года здесь есть свои плюсы для отдыха на природе. Например, нет назойливых комаров, слепней и других насекомых.

Чем заняться?

Приезжая сюда зимой, можно интересно, полезно и комфортно провести время. Обязательно нужно поохотиться на северное сияние. За новогодней атмосферой точно нужно ехать сюда даже после праздника. Можно прогуляться по зимнему саду, кузнице, посетить праздничное шоу. Помимо этого, покататься на лыжах среди живописных гор. Средняя температура здесь -13 °С.

Мурманск

Город за полярным кругом. Ещё одно место, где можно наблюдать северное сияние. Оно здесь бывает с сентября по апрель. А полярная ночь — со 2 декабря по 11 января. Значит, шансы увидеть свечение верхних слоёв атмосферы планеты увеличиваются.

Температура не ниже -10 °С. Это обусловлено влиянием тёплого северо-атлантического течения.

Чем заняться?

Покататься на лыжах и сноубордах, посмотреть многочисленные фестивали и принять участие в северных ритуалах. Заглянуть на площадь Пяти Углов, где стоит главная новогодняя ёлка. Пожить в финском домике и испытать на себе особенности полярной ночи.

Сочи

Зимой этот город спокойный, по-своему уютный и тёплый. В холодное время года главный центр притяжения — Красная поляна. Там лучшие горнолыжные курорты страны. И самые красивые виды для фотографий. Кого могут оставить равнодушными горы, белоснежные склоны и прогулки под облаками?

Чем заняться?

Помимо катания на лыжах и сноуборде, можно отправиться на прогулку по тропам национальных парков, посмотреть олимпийские объекты. Город подходит как для любителей активного, так и спокойного вида отдыха. Средняя температура равна +10 °С.

Южно-Сахалинск

Город, который точно удивит разнообразием развлечений.

Чем заняться?

"Покататься на лыжах и сноубордах по горнолыжной трассе «Горный воздух». Местные горы – Большевик и Красная – оборудованы 19 трассами разного уровня сложности. Освоить снегоход, сходить в бухты и на мысы. Отправиться на зимнюю рыбалку прямо посреди моря. Но самым необычным занятием станет ловля крабов. Здесь развита гастрономия. Она богата разнообразием местных морепродуктов. Средняя температура колеблется от -5 °C до +1 °C", – рассказал генеральный директор сервиса бронирования отелей и квартир Tvil. Ru.

Архангельск

Город со старинными зданиями на фоне белого снега. Самые древние постройки: Новодвинская крепость и Гостиный двор XVII века. Архангельск славен единственным в нашей стране водорослевым комбинатом.

Чем заняться?

Здесь можно стать свидетелем северного сияния. В области стоит посетить уникальный парк деревянного зодчества Малые Корелы. Вас прокатят на лошадях и санках, накормят домашними пирогами со сбитнем. Тут же находится Дом Деда Мороза. Важно учесть, что средняя температура составляет от -6 до -16 °С.