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1 час назад

Саратовская область попала в «золотую» тридцатку регионов национального туристического рейтинга

Свободные новостииещё 2

Саратовская область попала в лидеры Национального туристического рейтинга по популярности среди отечественных и иностранных гостей. Результаты исследования ИА«Свободные новости» опубликовал сегодня, 18 января, Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Саратовская область попала в «золотую» 30-ку регионов нацрейтинга
Фото: Свободные новостиСвободные новости

Для составления рейтинга в регионах также учитывали уровень преступности, количество объектов культурного наследия, включенных в государственный реестр, доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг, число гостиниц и ресторанов, количество запросов в поисковых системах об отдыхе в регионе, а также количество публикаций и сообщений вСМИ с упоминанием региона.

Так, Саратовская область оказалась на 25-м месте среди 30 «Лидеров», которых в рейтинге обозначили как «Золото». Регион получил 82,9 балла.

Первые три места заняли Краснодарский край, Московская область и Москва. Следом идут Санкт-Петербург и Крым. В«хвосте» списка лидеров оказались Карелия и Кемеровская область.

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