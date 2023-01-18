Саратовская область попала в «золотую» 30-ку регионов нацрейтинга

Саратовская область попала в лидеры Национального туристического рейтинга по популярности среди отечественных и иностранных гостей. Результаты исследования ИА«Свободные новости» опубликовал сегодня, 18 января, Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Фото: Свободные новости Свободные новости

Для составления рейтинга в регионах также учитывали уровень преступности, количество объектов культурного наследия, включенных в государственный реестр, доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг, число гостиниц и ресторанов, количество запросов в поисковых системах об отдыхе в регионе, а также количество публикаций и сообщений вСМИ с упоминанием региона.

Так, Саратовская область оказалась на 25-м месте среди 30 «Лидеров», которых в рейтинге обозначили как «Золото». Регион получил 82,9 балла.