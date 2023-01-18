Как будут привлекать туристов в Петербург в 2023 году

В Северной столице хотят увеличить число туристов в 2023 году. Власти Петербурга надеются, что удастся восстановить турпоток, который был до пандемии.

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«В 2022 г. в Петербург… приехали более 8 млн гостей, это на 33 % больше, чем в 2021 г.», – отметили в городском комитете по развитию туризма.

При этом показателей, которые были до пандемии, пока достичь не удалось. Напомним, что в 2019 году в Северную столицу приехали 10 млн человек, пишет издание «Ведомости. Санкт-Петербург».

Власти Петербурга планируют увеличить количество возвратных поездок. Речь идет о туристах, которые приезжают в город не в первый раз. Кроме того, акцент могут сделать на семейном отдыхе. Дело в том, что в 2022 году больше половины путешествий приходилось именно на семьи.