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2 часа назад

Как будут привлекать туристов в Петербург в 2023 году

РИА "ФедералПресс"

В Северной столице хотят увеличить число туристов в 2023 году. Власти Петербурга надеются, что удастся восстановить турпоток, который был до пандемии.

Как будут привлекать туристов в Петербург в 2023 году
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В 2022 г. в Петербург… приехали более 8 млн гостей, это на 33 % больше, чем в 2021 г.», – отметили в городском комитете по развитию туризма.

При этом показателей, которые были до пандемии, пока достичь не удалось. Напомним, что в 2019 году в Северную столицу приехали 10 млн человек, пишет издание «Ведомости. Санкт-Петербург».

Власти Петербурга планируют увеличить количество возвратных поездок. Речь идет о туристах, которые приезжают в город не в первый раз. Кроме того, акцент могут сделать на семейном отдыхе. Дело в том, что в 2022 году больше половины путешествий приходилось именно на семьи.

В городском комитете по развитию туризма отметили, что задел на наращивание потока есть. Однако представители власти также видят трудности, с которыми могут столкнуться. Одна из основных проблем – сокращение количества деловых мероприятий и недостаток путешественников из других стран.

Отдых в России,Правительство Санкт-Петербурга,
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