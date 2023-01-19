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40 минут назад

Петербург хочет принять еще больше туристов в  следующем году

TourDomиещё 1

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев ответил на вопрос, способен ли город принять еще больше туристов. По его словам, в минувшие новогодние праздники в Питере побывало более 1 млн человек и при правильном подходе, по его мнению, можно разместить еще больше.

Петербург хочет принять еще больше туристов в следующем году
Фото: TourDomTourDom

Этот прогноз основан на показателях загрузки гостиниц. В каникулы в среднем она была чуть выше 70%. В пиковые дни, которые пришлись на период с 3 по 5 января, эта цифра доходила до 90%. В комитете уверены, что уровень в 1,5–2 млн туристов за новогоднюю декаду город осилит. При этом избежать толп туристов в центре города помогут новые туристские объекты в разных частях Северной столицы и задействование пригородов.

Своими впечатлениями от новогодних поездок в Северную столицу поделились подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

С посещением мероприятий у некоторых туристов, приехавших в каникулы, возникли проблемы. Впредь рекомендуют покупать билеты и бронировать все заранее:

«В театры, концерты, даже стендапы – было или все раскуплено, или очень дорого. Экскурсии в библиотеку в Выборге на праздники разобрали за 2 недели до НГ». Есть и те, кому повезло больше: «В Питере спокойно можно было попасть везде, в отличие от Москвы, где были ужасные очереди».

Судя по отзывам туристов, центральная часть города все же пользуется большим спросом у приезжих, чем новая туристская география: «В новогодние на Невском было вообще не протолкнуться, прям как в сезон белых ночей».

Тем не менее даже при этом большинство осталось довольно поездкой в город на Неве: «Были в Питере с 30 декабря по 6 января. Мы с детьми в одну сторону на самолете, в другую – на поезде. А муж на машине. Единодушно решили, что намного лучше отдохнули и восстановились, чем после all inclusive в турецком Alva Donna.

Ранее TourDom.ru писал, что в 2022 году в Санкт-Петербурге наметился новый тренд – туристы стали чаще приезжать с детьми.

Отдых в России,Сергей Корнеев,
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