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54 минуты назад

Круизы от 260 тысяч рублей предлагают на Дальнем Востоке

Deita.ru

Компания Vasta expeditions начала предлагать морские круизы по Дальнему Востоку на 2023 год, сообщает ИА DEITA.RU на ASTV.RU.

Круизы от 260 тысяч рублей предлагают на Дальнем Востоке
Фото: Deita.ruDeita.ru

Туристы смогут ознакомиться с красотами сразу нескольких регионов ДФО: Приморье, Чукотка, Сахалин, Курилы, Камчатка. Всего 12 направлений.

Цены на круиз начинаются от 260 тысяч и заканчиваются около 3,7 млн рублей.

Правда при выборе самых низких цен жить придется в каюте с еще двумя людьми. Максимальные цены предлагают отдых в "люксе судовладельца", где есть столики, спальные кровати, тумбочки, собственный душ и туалет.

В тур входит трехразовое питание, чай со снеками, экскурсии, просмотры фильмов и лекций, а также экспедиционная куртка.

Отметим, что в прошлом году компания уже организовывала подобные круизы, тогда на них даже был небольшой спрос. В основном на них приезжали жители Москвы и других центральных регионов страны.

Круиз будет проходить на научном судне "Профессор Хромов".

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