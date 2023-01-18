Круизы от 260 тысяч рублей предлагают на Дальнем Востоке

Компания Vasta expeditions начала предлагать морские круизы по Дальнему Востоку на 2023 год, сообщает ИА DEITA.RU на ASTV.RU.
Туристы смогут ознакомиться с красотами сразу нескольких регионов ДФО: Приморье, Чукотка, Сахалин, Курилы, Камчатка. Всего 12 направлений.
Цены на круиз начинаются от 260 тысяч и заканчиваются около 3,7 млн рублей.
Правда при выборе самых низких цен жить придется в каюте с еще двумя людьми. Максимальные цены предлагают отдых в "люксе судовладельца", где есть столики, спальные кровати, тумбочки, собственный душ и туалет.
В тур входит трехразовое питание, чай со снеками, экскурсии, просмотры фильмов и лекций, а также экспедиционная куртка.
Отметим, что в прошлом году компания уже организовывала подобные круизы, тогда на них даже был небольшой спрос. В основном на них приезжали жители Москвы и других центральных регионов страны.
Круиз будет проходить на научном судне "Профессор Хромов".