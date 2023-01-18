Отели Москвы и Петербурга в Новый год подорожали почти на 20%

Проживание в отелях Москвы и Санкт-Петербурга во время новогодних праздников подорожало на 17% и 19% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования российского разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo.