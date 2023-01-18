Как отдохнуть на берегу Балтийского моря и сколько это стоит

Стоящий на берегу Балтийского моря город Кранц в 1946 году стал российским и был переименован в Зеленоградск. Впервые оказавшись здесь, многие даже не понимают, что все еще находятся на территории России, так как местная атмосфера и архитектура совершенно не типичны для нашей страны. Зеленоградск славится трепетным отношением к котам, старинными домами, красивой природой, чистым воздухом и невысокими ценами. Обо всем этом «Мосленте» рассказала переехавшая на год в Зеленоградск москвичка Алиса Олисова. Ниже — ее монолог.

Фото: Мослента Мослента

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Как-то я поехала в отпуск и влюбилась в идеальный, пряничный город. Я сразу подумала, что хочу тут пожить. И вот прошел уже год, как я перебралась в самый центр Зеленоградска.

Мослента

Изначально мы с мужем хотели перебраться сюда навсегда, но стабильная работа по его профессии не принесла бы хорошего дохода (я работала удаленно), из-за чего было решено вернуться обратно в Москву. Однако мечта о доме у моря по-прежнему не дает нам покоя.

Снять квартиру в этом городе не в сезон очень легко, цены значительно отличаются от столичных. Считаю, что 20 тысяч рублей в месяц за жизнь у моря — невысокая цена. В сезон отпусков (он тут с мая до конца сентября) снять квартиру будет стоить, как в центре Москвы — цены можно смело умножать на четыре, из-за чего на лето я уезжала в столицу.

Где остановиться туристу

Я советую сделать это именно в Зеленоградске, так как считаю его лучшим курортным городом Калининградской области. Самый современный отель, на мой взгляд, находится в частном секторе и называется Butik Hotel (12 улица Ленина, 32А). Знакомство с этим местом забавное: как-то зимой во всем доме отключили электричество и воду, и мне пришлось ночевать в отеле. Номер обошелся в 4500 рублей, но бутик-отель поразил меня своей аутентичностью. Туристов нет, мало людей, настоящая печь прямо в холле с уютными креслами и горами книг, минималистичный ремонт, собственная терраса, огромные подушки, идеальный завтрак, приготовленный по меню специально для каждого гостя… Пока это самый красивый отель в городе. Но стоит отметить, что строительство здесь ведется активно: возводят очень много новых отелей. А еще в городе есть хостел и квартиры в аренду, цены на которые, естественно, зависят от времени года. В среднем это 1500-3000 рублей в не сезон, и 5000-9000 рублей за сутки в сезон.

Как сюда добраться

Добраться сюда проще всего на самолете, рейсы Москва-Калининград регулярные, а Зеленоградск — ближайший город к аэропорту. Цены на билеты будут разными, в зависимости от сезона. Сейчас билет на май в одну сторону можно купить за 6-9 тысяч рублей.

Кажется, раз в день ходит рейсовый автобус по деревням до Зеленоградска, но проще всего добраться от аэропорта на такси за 500 рублей.

Мослента

Ехать всего 20 минут — здесь все находится так близко, что даже забавляет после Москвы. А за два часа на машине можно оказаться в самой западной точке России — городе Балтийск. Проедешь 40 минут в другую сторону, и ты уже на Латвийской границе.

О кафе и ресторанах

В Зеленоградске я советую сходить в атмосферную кофейню на Курортном, 29 — LONG BERRY COFFEE. Создатели сделали из старого немецкого гаража модную specialty-кофейню, в которой готовят перекусы и обеды из фермерских продуктов. Местные блогеры и фотографы давно облюбовали это место. Самые красивые фото получаются на качелях и террасе со старой немецкой брусчаткой. Летом здесь работает бесплатный кинотеатр под открытым небом, а по выходным часто проходят ярмарки, BBQ и дегустации сыров, мяса и других деликатесов Калининградской области.

Цены в кафе здесь значительно ниже, чем в Москве, как и цены в ресторанах (мои любимые местные — Park House, Maneki, Porto Coffee с видом на море).

Атмосферное кафе под открытым небом «Гнездо» точно не оставит равнодушным никого. Пешком дорога до поселка Малиновка по променаду займет где-то час. Там лучше всего наблюдать самые красивые закаты! Еда на гриле, вкусная морская рыба, цены высокие, туалеты платные, но место все равно очень классное. Советую попробовать запеченный сыр камамбер и картофель-фри.

Самые интересные места

Интересный музей с панорамной площадкой в Зеленоградске — «Мурариум». Это почти 40-метровая бывшая водонапорная башня в центре города, ее видно отовсюду, точно не потеряетесь. Она была построена в 1905 году. Поднявшись на нее, можно увидеть весь город сверху, а сам музей, посвященный котикам, которых здесь очень любят, занимает четыре этажа башни.

280 рублей стоит билет в сам музей и 150 рублей на смотровую площадку. Если же покупать билет сразу в оба места, то он обойдется дешевле. Еще в городе можно покататься на колесе-обозрения «Глаз Балтики». Его высота составляет 50 метров — на самом верху открываются отличные виды на Балтийское море, Куршскую косу и сам город. Адрес: улица Володарского, дом 16б.

Мослента

Советую обязательно добраться до Куршской косы, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она начинается прямо за парком в Зеленоградске. Это уникальная природная полоса земли, которая омывается с одной стороны морем, с другой — заливом. Здесь тоже есть отели, рестораны, например, в поселке Рыбачий — «Альтримо». Мы останавливались в отдельном коттедже, кажется, за 12 тысяч рублей за ночь. Сервис тут так себе, зато полное умиротворение и слияние с природой.

На Куршскую косу ходят автобусы 210, 596 с автовокзала Зеленоградска (ехать до песчаных дюн — до остановки Эфа). Цена вопроса: 100 рублей.

Здесь же я советую заглянуть в Танцующий лес — парк с невероятно изогнутыми от балтийских ветров деревьями.

О других окрестностях

Обязательно советую всем съездить в более модный город Светлогорск. Цены здесь уже выше: фешенебельнее отели, крутые машины, дорогие парковки. От Зеленоградска сюда идет комфортный поезд «Ласточка», в дороге надо будет провести около получаса.

Я рекомендую выйти на остановке «Светлогорск-1» и прогуляться до конечной станции — «Светлогорск-2» пешком по красивому лесу. Его облюбовали ежи, лисы, собачники, спортсмены и бегуны.

На море можно пойти пешком по лестнице или заплатить 80 рублей и спуститься на панорамном лифте у концертного зала «Янтарь Холл» (внутри также расположены музей мирового океана и кинотеатр).

Здесь же находится самый красивый отель в области — Karmens (с расслабляющим спа, тренажерным залом, рестораном и спа-центром). Рядом мой любимый ресторан — The San, здесь самая вкусная пицца из дровяной печи и грейпфрутовый лимонад собственного приготовления. Цены, как в ресторанах Москвы, но оно того стоит! Сейчас ресторан работает только по выходным (с пятницы по воскресенье), но в сезон все заработает, как обычно.

Мослента

Самый красивый пляж в области находится в Янтарном, (почти как в Кейптауне, а может, и лучше).

О плюсах и минусах города

Этот город производит впечатление спокойного, размеренного, европейского. Здесь очень красиво, чистый воздух, добрые люди, неторопливая жизнь — то, что нужно для перезагрузки. Особенно здорово, что большая часть немецких домов сохранилась — их усердно реставрируют, облагораживают районы, строят новые дома в немецко-голландском стиле, сохраняя общую картину.