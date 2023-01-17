Во Владимирской области откроют турмаршрут по местам Суворова

Новый туристический маршрут, посвященный истории и местам, связанным с великим русским полководцем Александром Васильевичем Суворовым (1730-1800), запустят во Владимирской области. Инициаторами стало швейцарское отделение российского мотоциклетного клуба "Ночные Волки", сообщил во вторник ТАСС вице-президент Ассоциации малых туристических городов, основатель первого Музея Российских национальных напитков, ресторатор Игорь Кехтер.

"Швейцарское отделение "Ночных волков" решило сделать международный маршрут, посвященный А.В. Суворову. Планируется, что уже весной он будет выставлен на реализацию", - пояснил Кехтер.

Делегация из Швейцарии протестировала новый турмаршрут, который пролегает через Москву, Владимир, Суздаль, село Кистыш и город Гаврилов Посад Владимирской области. По словам Кехтера, во время двухдневного тура можно увидеть основные исторические достопримечательности региона и места, связанные с именем великого русского полководца Суворова.

В городе Линталь в Швейцарии есть музей, посвященный альпийскому походу А. В. Суворова. Игорь Кехтер уверен, что история выдающегося военачальника может привлечь туристов из Швейцарии и во Владимирскую область.

"Это будет туристический маршрут с ночевкой. Переночевать туристы смогут в городе Гаврилов Посад, где есть глэмпинг-музей "Гусарская стоянка". Он воссоздает атмосферу XVII-XIX веков и показывает, как отдыхала императорская армия", - добавил Кехтер.