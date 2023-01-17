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3 часа назад

Во Владимирской области откроют турмаршрут по местам Суворова

ТАСС

Новый туристический маршрут, посвященный истории и местам, связанным с великим русским полководцем Александром Васильевичем Суворовым (1730-1800), запустят во Владимирской области. Инициаторами стало швейцарское отделение российского мотоциклетного клуба "Ночные Волки", сообщил во вторник ТАСС вице-президент Ассоциации малых туристических городов, основатель первого Музея Российских национальных напитков, ресторатор Игорь Кехтер.

Во Владимирской области откроют турмаршрут по местам Суворова
Фото: flickr.comflickr.com

"Швейцарское отделение "Ночных волков" решило сделать международный маршрут, посвященный А.В. Суворову. Планируется, что уже весной он будет выставлен на реализацию", - пояснил Кехтер.

Делегация из Швейцарии протестировала новый турмаршрут, который пролегает через Москву, Владимир, Суздаль, село Кистыш и город Гаврилов Посад Владимирской области. По словам Кехтера, во время двухдневного тура можно увидеть основные исторические достопримечательности региона и места, связанные с именем великого русского полководца Суворова.

В городе Линталь в Швейцарии есть музей, посвященный альпийскому походу А. В. Суворова. Игорь Кехтер уверен, что история выдающегося военачальника может привлечь туристов из Швейцарии и во Владимирскую область.

"Это будет туристический маршрут с ночевкой. Переночевать туристы смогут в городе Гаврилов Посад, где есть глэмпинг-музей "Гусарская стоянка". Он воссоздает атмосферу XVII-XIX веков и показывает, как отдыхала императорская армия", - добавил Кехтер.

Александр Васильевич Суворов (1730-1800) - русский военачальник, генералиссимус. Участник русско-турецких войн (1768-1774, 1787-1791). Командовал русской армией в Итальянском и Швейцарском походах (1799). Стал кавалером всех существующих на период его жизни российских орденов. В селе Кистыш Владимирской области есть еще одно имение Суворова, где в 2020 году был открыт памятник полководцу за счет средств Российского военно-исторического общества.

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