Край китов и морских птиц: что есть в нацпарке «Берингия»

Национальный парк «Берингия» на Чукотке отмечает десятилетие со дня основания. Территория заповедника – 18 миллионов квадратных километров, это больше чем некоторые европейские страны. Рай – для китов и морских птиц. О самом восточном охраняемом парке России рассказывает корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев.

Фото: Мир24 Мир24

На стыке двух континентов: Евразии и Северной Америки – и двух океанов: Тихого и Северного Ледовитого. Национальный парк «Берингия» – самая богатая по видовому разнообразию охраняемая природная территория тундровой зоны и лесотундры России. Это дом для миллионов птиц. По нему пролегают основные маршруты миграций большинства арктических пернатых. Сюда, как в родную гавань, постоянно заплывают киты.

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«Берингия» – это рай для любителей китов. Каждое лето здесь можно видеть сотни горбатых и серых китов, если повезет – касаток. Встречи с китами гарантированы, и абсолютно каждый посетитель парка может сделать селфи с китом», – отметила специалист по связям с общественностью парка «Берингия» Влада Вальченко.

10 лет назад на Чукотке был создан национальный парк «Берингия» – особо охраняемая зона площадью в 18 миллионов квадратных километров. Больше Черногории. Здесь бескрайняя тундра соседствует с горными хребтами, а берега изрезаны фьордами.

Предполагалось, что здесь будут охранять природу, проводить научную работу и развивать познавательный туризм. В этом году на средства гранта от Минприроды планируют благоустроить зоны отдыха.

«Построен гостевой дом, в прошлом году нами закуплено два жилых модуля и санитарный модуль», – сказал директор парка «Берингия» Владимир Бычков.

Создана целая сеть маршрутов по всему национальному парку. От мыса Дежнева на востоке до термальных источников на юге «Берингии». Туризм на Чукотке – это не только природные богатства, но и уникальные памятники древних охотников: от стоянок каменного века до ритуальных сооружений из костей морских животных.

«Недельное путешествие по самым интересным и ярким местам «Провиденского» участка национального парка. Туда входит посещение китовой аллеи и древнего эскимосского поселения Авана, одного из наиболее сохранившихся до наших дней», – рассказала Влада Вальченко.